Flere har advaret om konsekvenserne for demokratiet, hvis Donald Trump på ny bliver valgt som præsident i USA.

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump har afvist, at han bliver en diktator, hvis han opnår genvalg næste år.

Det sagde han natten til onsdag dansk tid under en såkaldt town hall i delstaten Iowa, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Town hall er et engelsk begreb for et interview, hvor der også bliver taget imod spørgsmål fra de fremmødte.

- Nej. Nej. Ikke på andet end dag et, svarede Trump direkte adspurgt, om han ville blive en diktator, hvis han vinder valget 5. november 2024.

Med dag et henviste Trump til, at han på sin første dag i embedet vil bruge sin magt som præsident til at lukke USA's sydlige grænse til Mexico og udvide olieboringer.

Både demokrater og republikanere har advaret om, at USA kan udvikle sig til et autokrati, hvis Trump vinder valget.

Et autokrati er i modsætning til et demokrati en styreform, hvor én person har ubegrænset magt.

Valget ser indtil videre ud til at blive mellem Trump, en republikaner, og Joe Biden, den nuværende demokratiske præsident.

Officielt udpeges kandidaterne først efter primærvalgene næste år. Det er her, hvor partierne i de enkelte delstater beslutter, hvem de vil opstille.

Trump er midt i en række retssager, som kan koste ham fængsel, hvis han kendes skyldig i for eksempel valgsvindel eller i uansvarlig omgang med tophemmelige dokumenter.

De mange retssager har dog ikke haft en negativ indvirkning på opbakningen til Trump. Tværtimod tyder det på, at det har haft en positiv effekt i forhold til vælgerne.

Trump var præsident mellem 2017 og 2021 og har afvist at erkende, at han tabte valget til Biden i 2020.

I stedet har Trump spredt falske påstande om, at valget blev stjålet fra ham, hvilket førte til det dødelige stormløb mod Kongressen 6. januar 2021.

Biden har gentagne gange advaret om, at Trump er en trussel for demokratiet.

/ritzau/