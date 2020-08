Donald Trump har øjensynligt taget et kig indad, efter meningsmålinger har vist, at mange amerikanere er utilfredse med hans håndtering af covid-19-pandemien.

Den amerikanske præsident mener dog ikke, at han har gjort noget galt. I stedet er det befolkningens opfattelse af ham, den er helt galt med.

»Ingen kan lidt mig,« lød det ifølge CNN fra Donald Trump på et pressemøde tidligere på ugen, hvor han undrede sig over, at sundhedseksperterne i hans administration nærmest bliver hyldet for deres håndtering af coronakrisen, mens han beskyldes for at ignorere og fornægte den.

»Det kan kun være min personlighed. Det er den eneste mulighed.«

Trumps udtalelse kommer i kølvandet på en uge, hvor covid-19-situationen i landet kun er blevet værre.

Med et dødstal på 154.002 har USA stadig det højeste dødstal i verden. Alligevel har Trump været ude og hævde, at USA's coronadødelighed er blandt verdens laveste.

Den amerikanske præsident har også offentliggjort en række tweets, hvori der indgik falske oplysninger om coronavirussen. Blandt andet et, hvor det påståes, at malaria-medikamentet hydroxychloroquine kan bruges som kur mod virussen.

Adskillige af hans tweets er af Twitter blevet kategoriseret som værende misinformation og er derfor blevet slettet.

De amerikanske borgere har noget mere tiltro til USA's toprådgiver på sundhedsområdet, Anthony Fauci, end til Donald Trump. Foto: MANDEL NGAN Vis mere De amerikanske borgere har noget mere tiltro til USA's toprådgiver på sundhedsområdet, Anthony Fauci, end til Donald Trump. Foto: MANDEL NGAN

Det fremgår da også tydeligt af adskillige meningsmålinger, at store dele af den amerikanske befolkning er utilfredse med Donald Trumps håndtering af coronakrisen.

I en meningsmåling som The New York Times udførte blandt 1.337 vælgere i midten af juni, svarede 76 procent, at de stoler på USA's toprådgiver på sundhedsområdet, Anthony Fauci, og de fakta, han præsenterer.

Til sammenligning svarede kun 26 procent, at de stoler på Donald Trump.