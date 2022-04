Donald Trump nægter.

Han vil ikke overlevere dokumenter til statsadvokatens civile undersøgelse af hans forretningspraksis.

Og det betyder, at han nu får dagsbøder for ikke at levere dokumenterne.

Det skriver flere medier herunder CBS News.

New Yorks højesteretsdommer idømte mandag den tidligere amerikanske præsident Donald Trump dagsbøde på 10.000 dollar, som svarer til knap 70.000 danske kroner indtil at dokumenterne er bragt i orden.

Bøden kommer først til at bortfalde, når han efterkommer kravet. Og det har lange udsigter.

For Trump nægter at have begået fejl og har kaldt efterforskningen en politisk motiveret sag.

Trump og hans firma har gentagne gange afvist alle beskyldninger om forseelser.

Trump planlægger at appellere beslutningen, fortalte hans advokat Alina Habba til journalister.

»Vi er respektfuldt uenige i rettens afgørelse i dag. Alle dokumenter, som jeg forklarede, som reaktion på stævningen blev allerede fremlagt til justitsministeren for måneder siden,« fortalte hans advokat Alina Habba.

New Yorks justitsminister Letitia James' kontor har efterforsket Trump-organisationen i mere end to år og har tidligere sagt, at hendes kontor fandt flere vildledende eller svigagtige fejlinformationer og udeladelser i Trump-organisationens regnskaber, som blandt andet blev leveret til långivere og forsikringsselskaber, som en del af sin undersøgelse.