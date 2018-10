Republikanske Greg Gianforte, der sidste år slog en journalist flere gange, får opbakning fra USA's præsident.

Missoula. USA's præsident, Donald Trump, hyldede torsdag det amerikanske kongresmedlem Greg Gianforte for et overfald på en journalist sidste år.

Det skete ved et vælgermøde i den amerikanske delstat Montana.

- Enhver fyr, der kan lave en bodyslam ... det er min fyr, lød det fra Donald Trump. Tilskuerne i Missoula kvitterede med klapsalver og højlydt latter.

- Han er en fremragende fyr. En hård negl, fortsatte Trump.

Overfaldet skete ved at vælgermøde 24. maj sidste år, da en journalist fra avisen The Guardian opsøgte politikeren og stillede spørgsmål om Republikanernes planer for den offentlige sygesikring.

I stedet for at svare på spørgsmålene overfaldt Greg Gianforte journalisten, holdt ham i halsgreb og slog ham flere gange.

Efterfølgende forklarede Gianforte politiet, at det var reporteren, der havde startet slagsmålet ved at lange ud efter politikeren og skubbe ham ned på gulvet.

I en erklæring lød det fra politikeren, at "den venstreorienterede" journalist blandt andet havde opført sig provokerende ved at skubbe en båndoptager ind i ansigtet på ham.

Men vidner og optagelser fra overfaldet bakkede op om journalistens version af sagen, og den republikanske politiker måtte efterfølgende undskylde offentligt.

I juni 2017 erklærede Greg Gianforte sig skyldig i overfaldet. Som straf blev han idømt 40 timers samfundstjeneste og et 20 timers kursus i vredeshåndtering.

Derudover skulle han betale 50.000 dollar - svarende til godt 325.000 kroner - til en organisation, der fremmer pressefriheden.

Politiske kommentatorer fra blandt andet avisen The New York Times og CNN skriver på Twitter, at det er usædvanligt, at en præsident på den måde bakker op om en "kriminel".

/ritzau/AP