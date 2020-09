Endelig var han tilbage.

Efter kun et enkelt miserabelt forsøg i juni har der været pause for de mange berømte vælgermøder, USA's præsident, Donald Trump, elsker at holde over hele landet. Og han holdt sig ikke tilbage.

Vælgermødet i Henderson, Nevada, i udkanten af Las Vegas er det første af en seriøs størrelse, siden Donald Trump var på besøg i Tulsa, Oklahoma i juni.

Her mødte kun få tusinde op, mens teenagere angiveligt havde indløst størstedelen af de mange billetter, uden at dukke op. Det hele var en pinlig affære for Trump.

På den baggrund, og naturligvis coronapandemien, har det været småt med Trump-rallies de seneste måneder.

Derfor repræsenterede weekendens Henderson-begivenhed med flere tusinde deltagere en væsentlig opgradering og tilbagevenden til kampagnesporet for Trump, der tidligere har samlet titusindvis til sine rallies.

Præsidenten virkede da også til at have noget på hjerte. Og det tog ikke lang tid, før præsidenten kom med opsigtsvækkende udtalelser. Blandt andet nedenstående, som kan siges at være i direkte konflikt med den amerikanske grundlov, som blandt andet siger, at en præsident ikke kan sidde på posten i mere end to omgange af fire år.

»Vi kommer til at vinde fire år til i Det Hvide Hus, og efter vi vinder fire år mere, så kan det være, vi kommer til at bede om fire mere,« sagde præsidenten. Det kan man se herunder.

Trump begins his rally in Henderson, Nevada, with this: "We're going to win four more years in the White House, and after we win four more years we'll ask for maybe another four or so." pic.twitter.com/esbRbBoqeW — Aaron Rupar (@atrupar) September 14, 2020

Men Trump var ikke færdig med at komme med kontroversielle udtalelser.

Han havde også en solid svada mod Barack Obama, som Trump mener, er ude på at modarbejde ham. Faktisk direkte spionage.

»Obama blev, i øvrigt, taget i at spionere mod min kampagne. Han blev taget. Vi tog ham på fersk gerning. Nu skal vi se, hvad der sker,« sagde Trump.

Som man kan se i videoen herunder, blev det udsagn mødt med buhråb og tilråb om 'lock him up' (sæt ham i fængsel, på dansk), som også ofte blev brugt mod Hillary Clinton for fire år siden.

Trump falsely accuses Obama of spying on his campaign, prompting extended "lock him up!" chants pic.twitter.com/eAWzImWzNl — Aaron Rupar (@atrupar) September 14, 2020

Donald Trump har i månedsvis fulgt de demonstrationer, som har udspillet sig i USA efter George Floyds død.

En del af dem har også haft et antiamerikansk skær. Det mener præsidenten i hvert fald. Og under vælgermødet i Henderson udtalte Donald Trump, at han mener, der skal fængselsstraf til, hvis man sætter ild til det amerikanske flag.

»Vi bør have en lov ... det er så sørgeligt, det, der sker. Når jeg ser det amerikanske flag brænde, bliver jeg så vred. Jeg vil gerne have en lov ... det skal gå igennem en lang proces ... brænder man flaget, så skal man i fængsel i et år,« sagde Trump til stor jubel.

Klippet kan ses herunder.

Trump laments that people to go to prison for burning the American flag pic.twitter.com/zMfn46kSDq — Aaron Rupar (@atrupar) September 14, 2020

Gennem store dele af sin kampagne har Donald Trump forsøgt at angribe Demokraternes Joe Biden for at være senil. Trump bruger i den forbindelse ofte Joe Bidens sproglige fejl til at påpege modstanderens svagheder.

Ved vælgermødet i Henderson begik Trump selv en sproglig brøler. Det skete, da han omtalte, hvordan han i den forgangne uge blev indstillet til Nobels fredspris for at have deltaget i at skabe en fredsaftale mellem Israel og De forenede Arabiske Emirater.

»De nominerede jeres præsident to gange sidste uge, for to forskellige sager, til en Nobelpris. Men ...,« sagde Trump og lod publikum juble færdig. »Men fake news-medierne skrev ikke om det. Biden fik den, kan I huske det,« sagde Trump om sin modstander, som aldrig har fået Nobels fredspris.

Klippet kan ses herunder.

The President gets confused and says Biden won a Nobel prize pic.twitter.com/fyxAJU4Wy7 — Acyn Torabi (@Acyn) September 14, 2020

I det hele taget har Donald Trumps event i svingstaten Nevada, allerede inden det løb af stablen, modtaget voldsom kritik.

Det skyldes, at Nevada har et forsamlingsforbud, der siger, at man ikke må være samlet flere end 50 personer. Hverken ude eller inde.

Det valgte Trump-kampagnen at se stort på, selv om nogle af præsidentens tidligere vælgermøder efterfølgende er blevet erklæret for store smittespredere.

Forklaringen fra Trump-lejren lød på følgende måde:

»Hvis du kan være en del af titusindvis af mennesker, der protesterer i gaderne, hvis du kan gamble på et casino eller brænde små virksomheder ned i optøjer, kan du også samles fredfyldt under forfatningens første tilføjelse (om blandt andet forsamlingsfrihed, red.) for at høre fra USA's præsident,« sagde talsmand Tim Murtaugh ifølge Reuters.