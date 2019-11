Det begyndte med ni om dagen i gennemsnit. Siden er det tal tredoblet, og en enkelt uge lød tallet på hele 271.

Tallene dækker over de antal gange, den amerikanske præsident Donald Trump har sat sig ved tastaturet og skrevet et 'tweet'. En gennemgang af hans Twitterprofil viser også, at indholdet af hans mange opdateringer præges af enten angreb på andre - eller af ros til sig selv.

Det skriver The New York Times, der har udarbejdet gennemgangen.

De første tweets begyndte den amerikanske præsident at skrive på sin indsættelsesdag tilbage i januar 2017 - og siden er han fortsat.

ARKIVFOTO af Donald Trump. Foto: MANDEL NGAN Vis mere ARKIVFOTO af Donald Trump. Foto: MANDEL NGAN

Over de seneste 33 måneder har han ifølge det amerikanske medie skrevet mere end 11.880 tweets.

Hvor han i begyndelsen i gennemsnit skrev ni om dagen, har han de seneste tre måneder sendt tweets ud tre gange så hyppigt. En enkelt uge i oktober skrev han hele 271 opdateringer.

Dykker man ned i indholdet af de mange tweets, han har sendt ud til sine 66,6 millioner følgere, står det klart, at han især bruger opdateringerne til to ting:

At angribe andre. Eller rose - især sig selv.

Mere end 2.000 gange har hans tweets indeholdt en ros af sig selv, skriver The New York Times.

Som da han i begyndelsen af oktober roste sit eget intellekt:

'Som jeg før tydeligt har sagt, og bare for at gentage mig selv, hvis Tyrkiet gør noget som helst, som jeg - i min store og uovertrufne visdom - mener er over grænsen, så vil jeg fuldkommen ødelægge og udsletteTyrkiets økonomi (jeg har gjort det før!),' skrev han blandt andet dengang.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

Det er dog ikke kun ham selv, han roser.

I 3.000 andre tweets har han rost andre personer eller andre ting. Blandt dem, der har fået ros, er hans egen familie og konservative medier som Fox News. Som den 27. oktober 2017:

'Tak, Fox & Friends (et morgenprogram på kanalen, red.). Rigtig godt arbejde og show,' skrev han dengang.

Der bliver dog ikke kun uddelt ros.

Faktisk har Trump angrebet eller langet ud efter personer eller andet i mere end halvdelen af sine tweets, skriver The New York Times. Svarende til mere end 6.000 gange.

De meste hyppige mål for Trumps angreb er det Demokratiske Parti, nyhedsmedier, som han ikke er enig med, og efterforskninger - særligt Rusland-undersøgelsen og senest den mulige rigsretssag, som det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus har indledt mod ham.

Som den 23. maj i år, hvor han skrev:

'Demokraterne er blevet kendt som GØR INGENTING PARTIET!'.

De fleste af de angreb, han har sendt af sted, har han skrevet enten tidligt om morgenen eller sent om aftenen.