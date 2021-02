Det er ikke meget, verden har hørt til ham.

Siden Donald Trump forlod præsidentposten 20. januar, har der været usædvanligt stille omkring ham. Men det betyder ikke, at han ikke har travlt.

Ifølge Politico er Donald Trump nemlig i færd med at optrappe kampen mod hans partifæller. Mediet citerer tre kilder, som fortæller, at Trump vil tage et opgør med de 10 republikanere, der stemte for at sætte ham for en rigsret.

Lørdag blev det desuden offentliggjort, at Donald Trump snart skal holde sin første tale siden han forlod Det Hvide Hus. Det sker 28. februar, hvor han skal tale på Conservative Political Action Conference i Orlando i Florida.

Trump er angiveligt i færd med at planlægge et hævntogt mod partifæller. Foto: Scanpix Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Trump er angiveligt i færd med at planlægge et hævntogt mod partifæller. Foto: Scanpix Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Her skal han efter planen tale om det republikanske partis fremtid og den konservative bevægelse. Derudover forventes det også, at han vil stikke til den nuværende præsident Joe Bidens indvandrings–og grænsepolitik.

Konferencen er ifølge Politico en historisk vigtig platform for håbefulde republikanske præsidentkandidater, og derfor spekuleres der kraftigt i, hvorvidt det kan være det første spæde skridt for Trump i at stille op til næste præsidentvalg.

En republikansk konsulent siger til The Hill:

»På et eller andet tidspunkt skal enhver seriøst republikansk præsidentkandidat teste sin popularitet og sit budskab på kongressen. I over 40 år har det været det første stop i parties proces,« siger konsulent Bob Heckman.

Ifølge Washington Post har han også bedt sit personale om at undersøge mulighederne for at stifte et nyt parti. Avisen skriver, at han har bedt de ansatte om at finde kandidater, der kan stille op mod de 10 republikanere, der kastede ham for en rigsret.

De skal være såkaldt 'MAGA–approoved,' hvilket betyder, at de skal støtte op om filosofien bag bevægelsen Make America Great Again, og eks–præsidenten skal allerede have modtaget flere anmodninger om at blive godkendt fra potentielle kandidater.