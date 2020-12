Scenerne med Donald Trump og hans private advokat, Rudy Giuliani, er efterhånden nærmest blevet legendariske. Men ikke på den gode måde.

Og nu er de blevet foreviget på en noget anderledes måde. Til stor morskab for præsidentens fjender online.

Før vi kommer til billederne, og de kommer, så først lidt baggrund.

Det går mildest talt elendigt for Donald Trump i kampen om at få omstødt resultatet af det præsidentvalg, der i begyndelsen af november gjorde Joe Biden til den næste mand i Det Hvide Hus.

Igen og igen har præsidenten forsøgt at så tvivl om resultatet. 'Valgsvindel' har Trump råbt nærmest hver dag siden valget 3. november.

Men igen og igen er præsidentens påstande blevet skudt ned af eksperter, valgtilforordnede, embedsmænd og politikere. Og selv Trumps egen justitsminister, Bill Barr, var for få dage siden ude at sige, at der ingen beviser er på omfattende valgsvindel.

Og så vender vi tilbage til de førnævnte ydmygelser online.

En af de første gange, Donald Trump for alvor gjorde et stort nummer ud af at råbe valgsvindel efter valget, var 7. november.

Her stod Rudy Giuliani i en baggård hos Four Seasons Total Landscaping i det nordvestlige Philadelphia – med en pornobutik som nabo og et krematorie lige om hjørnet – og lod verdenspressen vide, at valget havde været fyldt med svindel og fusk.

Han fremlagde dog ingen konkrete beviser fra det, der mest af alt mindede om en baggård hos en automekaniker.

Scenen er sidenhen blevet legendarisk. Og ikke længe efter valgte en person på Reddit at lave scenen som en Lego-model til stor morskab online.

Men det stopper ikke her.

Sådan ser Lego-sættet ud med Four Seasons Total Landscaping og Rudy Giuliani.

For idéen har grebet om sig.

Og da Donald Trump for få dage siden valgte at holde et kort pressemøde efter en videokonference med medlemmer af det amerikanske militær, skete det igen.

Af ukendte årsager var Trump ikke placeret ved sit normale skrivebord, the resolute desk. I stedet sad Trump bag et skrivebord, der på alle måder virkede til at være for lille til præsidenten.

Hurtigt blev han til grin. Og ganske rigtigt. Ikke længe efter fandtes der et billede online af scenen som Lego-model med tusindvis af likes og delinger som konsekvens.

Trump med sit lille skrivebord i Lego.

Selv om Donald Trump på nærmest alle måder er i strid modvind for tiden, så virker det ikke til, at præsidenten har tænkt sig at give op.

Dagligt bruger han sin Twitter-profil med lige under 90 millioner følgere til at så tvivl om valgresultatet.

Og det synes at have en effekt. Selv om der ingen beviser er på valgsvindel i udbredt grad, så tror op mod 70 procent af republikanske vælgere efterhånden på, at Joe Biden kun vandt valget på grund af netop valgsvindel.

Alligevel virker Donald Trumps mange bevisløse udtalelser ikke til at bringe ham nærmere en valgsejr.

Og måske derfor er præsidenten begyndt at forberede sig på et nederlag – og et snarligt comeback.

Tirsdag kunne en lang række amerikanske medier beskrive, hvordan Donald Trump i Det Hvide Hus over for medlemmer af det republikanske parti har fortalt, at han er parat til at genopstille som præsidentkandidat i 2024.

