På få timer mandag gik den tidligere amerikanske præsident Donald Trump helt amok.

Joe Biden fik hug, terrorsituationen i USA blev vendt, Afghanistan var et emne, en QAnon-tilhænger fik Trumps støtte, et mere eller mindre tilfældigt tweet blev delt, George W. Bush fik en bredside, og så fik Joe Biden endnu flere hug.

For bare et år siden havde det hele foregået på den daværende præsidents favoritmedie, Twitter.

Men her er Donald Trump ikke længere velkommen.

Han blev som bekendt smidt af det populære sociale medie tidligere på året, da Twitter-toppen mente, at Donald Trump havde tilskyndet angrebet på Kongressen i januar.

Derfor har den tidligere præsident måttet finde en anden platform, hvor han kan komme med sine umiddelbare holdninger til, hvad end der nu rører sig.

Den har han i et mindre omfang fundet ved hjælp af sin Save America Pac-organisation, der dagligt udsender en eller flere mail i den tidligere præsidents navn.

Og på ordlyden er man ikke i tvivl om, at det rent faktisk er Donald Trump selv, der forfatter en lang række af de mails, der sendes direkte til Trumps støtter, folk, der har været til et Trump-event, presse og så denne journalist.

USAs tidligere præsident Donald Trump var ude i et større amokløb via mail mandag. Foto: Brandon Bell

Ofte sendes der et par stykker eller en lille håndfuld. Når det går vildt for sig, kommer der seks-otte mail.

Mandag gik det helt amok.

På lige over fire timer havde den tidligere præsident været afsender på hele ti mails. 12 mails på hele døgnet.

Siden Trump røg af Twitter og over på mail, er det kun sket tre gange. Seneste gang med 12 eller flere mail på et døgn var i juli. Før det skal man tilbage til maj for at finde et større output fra den tidligere præsident.

Mindst en af Donald Trumps bemærkninger har fået enorm opmærksomhed i USA.

Den blev modtaget 20.47, dansk tid.

Ganske kort var ordlyden, at Donald Trump har besluttet sig for at lægge sin støtte bag republikaneren Mark Finchem i dennes forsøg på at blive secretary of state i delstaten Arizona – hvilket svarer til at blive delstatens topembedsmand.

'Han er en patriot, som har kæmpet for vores land helt fra begyndelsen af sin tid som folkevalgt. Mark turde sige, hvad han mente. Ikke mindst om når det gælder hans holdninger til den massive valgsvindel, der fandt sted ved præsidentvalget i 2020,' lyder det blandt andet fra Trump.

Sådan så det ud på mail, da Donald Trump mandag valgte at støtte QAnon-tilhængeren Mark Finchem via mail. Foto: Save America Pac

I sig selv er støtten ikke unormal eller kontroversiel. Men når man ser nærmere på, hvem Mark Finchem, der sidder i Arizonas Repræsentanternes Hus, er, så er det noget helt andet.

Mark Finchem er nemlig en kendt og stor støtte af QAnon-konspirationsteorierne.

Kort fortalt går de ud på, at tilhængere mener, at verden styres af en kult bestående af medlemmer som blandt andre Pave Frans, Dalai Lama, Bill Gates samt Bill og Hillary Clinton, som samtidig styrer en pædofiliring fra et pizzeria i Washington D.C., hvor de også drikker børneblod.

Mange QAnon-tilhængere tror desuden, at det amerikanske præsidentvalg i 2020 var omgærdet af omfattende valgsvindel, hvilket der ikke har været beviser for.

Trumps støtte til Finchem fik da også hurtig opmærksomhed i USA, hvor en række medier beskrev den.

Det samme gjorde den forhenværende præsidents angreb på en anden tidligere præsident i form af George W. Bush – der ligesom Trump er republikaner.

I en helt kort mail mandag klokken 18.32, dansk tid, valgte Trump at kalde George W. Bushs tid i Det Hvide Hus for et »forfejlet og uinspirerende præsidentskab« – ikke mindst med henvisning til George W. Bushs ansvar for at trække USA ind i både Irak og Afghanistan.

Men Trump var langtfra færdig med at 'tweete' via mail. Flere gange angreb og direkte hånede han præsident Joe Biden.

Et af de tilfælde var ved at sende en helt kort mail ud med et billede af Biden sammen med en gruppe børn, hvoraf flere bar kasketter eller T-shirts med Trump-slogans eller logoer på.

Sådan ser en af Donald Trumps mange mails ud fra mandag. I denne gør han grin med præsident Biden. Foto: Save America Pac

'Hvis du ikke havde set det: Joe Biden mødtes med Trump-støtter,' lød overskriften efterfulgt af en enkelt linje: 'De her børn snørede Biden, ligesom Taliban gjorde.'

Netop Taliban og Afghanistan havde den tidligere præsident også en del at sige om. Ikke mindst Joe Bidens håndtering af USAs udtrækning og evakuering af personel. Også et negativt tweet om Joe Biden og terrorsituationen i USA kom Trump ind på.

Klokken 22.33, dansk tid, sluttede Trump sin storm af mail med et angreb på den tidligere afghanske præsident Ashraf Ghani, inden USAs udenrigsminister, Antony Blinken, fik et svirp for så at slutte af med en sætning, der opsummerede Trumps pointer i et timelangt amokløb pr. mail ganske fint.

'De såkaldte ledere af vores land er blevet sindssyge.'