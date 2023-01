Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han har været den mest magtfulde person i verden, men der er én person, som Donald Trump frygter mere end andre.

Det fortæller den tidligere senior konsulent i Det Hvide Hus Kellyanne Conway, da hun skulle afgive vidneforklaring til det såkaldte 6. januarudvalg i USAs kongres, der undersøger angrebet på kongresbygningen Capitol Hill i Washington, D.C.

Det skriver mediet The Independent.

Stormen på Capitol Hill Den 6. januar 2021 stormede hundredvis af demonstranter med våben, skudsikre veste og sydstatsflag Kongressen i Washington, D.C.

Angrebet skete, mens medlemmer af Senatet og Repræsentanternes Hus formelt skulle bekræfte den nuværende præsident Joe Biden, som vinder af præsidentvalget.

Fire mennesker døde unger angrebet, mens flere er alvorligt såret. 52 mennesker er blevet anholdt.

Inden angrebet havde den tidligere præsident Donald Trump holdt tale i en park tæt på Det Hvide Hus, hvor han opfordrede demonstranterne til at marchere mod Kongressen og ændre valgnederlaget

Conway blev spurgt, om hun var i kontakt med Donald Trump på dagen for angrebet på kongresbygningen.

Ifølge Conway var hun ikke i kontakt med Donald Trump, men hun forsøgte at kontakte hans kone Melania Trump.

»Jeg skrev til Melania Trump den dag, det er sikkert. Jeg skriver til hende 'please snak med ham',« fortalte Conway til efterforskerne

Conway sagde derudover, at hun skrev det, fordi hun ved, at Donald Trump lytter til sin kone.

»Han lytter til mange af os, men han frygter kun én person: Melania Trump.«

Personen som Donald Trump frygter mere end nogen anden- hans egen kone Melania Trump. Foto: JOE RAEDLE Vis mere Personen som Donald Trump frygter mere end nogen anden- hans egen kone Melania Trump. Foto: JOE RAEDLE

Ifølge CNN deltog Melania Trump i et fotoshoot i Østfløjen i Det Hvide Hus, da kongressen blev stormet. I sin vidneforklaring hævdede Melania, at hun var uvidende om angrebet.

I sommer delte Melania Trumps tidligere stabschef, Stephanie Grisham, et billede af deres sms-udveksling, hvor det ligner, at Melania Trump afholder sig fra at fordømme angrebet.

»Jeg sagde op umiddelbart efter, hun havde svaret,« fortalte den tidligere stabschef til The Washington Examiner.

Dette er ikke korrekt ifølge Kellyanne Conway, der i vidneforklaringen fortæller, at den tidligere førstedame ikke havde været vidende om angrebet, mens det stod på.

»Jeg har læst det her sludder om, at hun ikke vil udtale sig. Hun vidste bogstaveligt ikke, hvad der foregik.«