Donald Trump forlod den golfbane, hvor han tidligere på dagen er blevet fotograferet, og satte kursen mod Washington DC.

Det skrev journalister fra AP og CNN.

CNN's journalist Kaitlan Collins skrev videre, at Trump var på vej mod Det Hvide Hus. Det viste sig at være rigtigt.

Dugfriske billeder viser, at Trump er tilbage i Det Hvide Hus. Ifølge journalister på stedet sneg han sig angiveligt ind ad bagindgangen – vel at mærket uden om de mange fremmødte journalister.

Donald Trump forlader Trump National Golf Club. Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Donald Trump forlader Trump National Golf Club. Foto: CARLOS BARRIA

Billeder fra tidligere viste, at Trump forlod sit golfresort i Virginia i en sort bil – mens mange Trump-tilhængere jublede i vejsiden.

Udover at spille golf om lørdagen er Donald Trump også blevet set fotograferet sammen med en brud. Alt imens Joe Biden er blevet udråbt som vinder af præsidentvalget.

Donald Trump har fortsat ikke været ude og kommentere præsident-udviklingen direkte. Heller ikke på Twitter, hvor han ellers er kendt som aldeles aktiv.

Vi ved, at han har udsendt en udtalelse til sine tilhængere, hvori han nægter at have tabt. Det samme har hans advokater sagt i tidligere lørdag.