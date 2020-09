Christian Tybring-Gjedde, der sidder i det norske parlament, har truffet en beslutning, der måske for nogle virker kontroversiel.

Han har nemlig valgt at nominere Donald Trump til Nobels Fredspris.

Det skriver Fox News.

Christian Tybring-Gjedde, der repræsenterer det højreorienterede parti Fremskridtspartiet, hylder Trump for hans bestræbelser på at løse langvarige konflikter over hele verden.

»Jeg tror, at han har gjort mere for at skabe fred mellem nationer end de fleste andre nominerede til fredsprisen,« siger Tybring-Gjedde.

Nomineringen kommer, få uger efter at præsident Trump har hjulpet med at mægle fred mellem Israel og De Forenede Arabiske Emirater.

Det er også noget af det, som Christian Tybring-Gjedde lægger vægt på i sin nominering til Nobelkomiteen.

Han mener, at Trump og hans administration har spillet en nøglerolle i etableringen af relationer mellem Israel og De Forenede Arabiske Emirater.

Han roser også Trump for at have trukket et stort antal tropper ud af Mellemøsten.

»Trump har faktisk brudt en 39-årig stime af amerikanske præsidenter, der enten har startet en krig eller bragt USA ind i en international væbnet konflikt. Den sidste præsident, der undgik at gøre det, var fredsprisvinderen Jimmy Carter,« skriver Tybring-Gjedde.