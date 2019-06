Til G20-topmødet fortalte USA's præsident, at USA er tæt på at lukke en handelsaftale med Kina.

USA's præsident, Donald Trump, er åben for en potentiel "historisk" handelsaftale med Kina.

Det sagde Trump til G20-topmødet natten til lørdag dansk tid, hvor han mødtes med Kinas præsident, Xi Jinping, for at tale om den handelsstrid, der er i øjeblikket hersker mellem verdens to største økonomiske magter. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg tror rent faktisk, at vi er meget tæt på. Der skete noget, der gjorde, at vi kom lidt på afveje, men vi kommer tættere på, siger Trump til de mange fremmødte journalister.

- Det ville være historisk, hvis vi kunne lave en fair handelsaftale, siger Trump.

Handelsstriden har allerede kostet virksomheder i begge lande flere milliarder kroner og har rokket ved det globale handelsmarked.

- Vi er meget åbne over for en aftale, og jeg ved, at I også er, siger Trump til Xi Jinping i et møde, som Trump beskriver som "fantastisk".

Der blev ikke udgivet nogen detaljer om aftalen.

Xi Jinping sagde, at det var nødvendigt at få talt om konfrontationen mellem de to magter.

- Over de seneste mange år er der sket meget i forholdet mellem USA og Kina. Men én ting er sikkert: Kina og USA nyder begge godt af et samarbejde og taber begge i en konfrontation, siger Xi Jinping.

/ritzau/