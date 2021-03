Tre efterforskninger og 29 retssager.

Det er hvad Donald Trump står overfor, skriver Vanity Fair.

De 29 retssager går måske ikke ekspræsidenten så meget på, men han er formentlig ret opmærksom på de efterforskninger, der er i gang mod ham, og som kan sætte ham i fængsel.

To af efterforskningerne foregår i Georgia og omhandler valget i 2020.

Statsadvokat i Fulton County, Fani Willis, sagde i februar, at hun ser på Trumps opkald til Georgias indenrigsminister, Brad Raffensperger, hvor den daværende præsident pressede Raffensperger til at ‘finde’ ham de nødvendige stemmer for at vinde valget. Efterforskning vil sætte fokus på, om Trump brød statsloven ved at ‘opfordre til valgsvindel’, konspirere eller fremsætte trusler relateret til valgadministrationen.

Derudover har Raffenbergers kontor også indledt en separat undersøgelse af Trumps handlinger.

Til sidst har justitsadvokat i Washington D.C. Karl Racine indledt en efterforskning af Trumps handlinger den dag, en vred gruppe af hans tilhængere stormede Kongressen. Her bliver Trump undersøgt for, om han har ‘opfordret til eller fremprovokeret vold’. Justitsministeriet har iværksat en bred efterforskning af angrebet på Kongressen, hvilket kan betyde, at de også efterforsker Trumps rolle i angrebet.

Og så er der alle retssagerne.

Trump skal forsvare sig mod 29 retssager. Ud af alle de retssager handler 18 af dem om stridigheder med hans ejendomme. En anklage går på bedbugs på Trump International Hotel Las Vegas. I en anden sag hævder den anklagende part, at Trumps Chicago-hotel suger vand op fra en flod uden tilladelse. Det er nok sager, som muligvis var landet på Trumps bord, uanset om han var blevet præsident eller ej. Men hans periode i Det Hvide Hus har muligvis gjort det sværere for ham at bekæmpe disse anklager.

Advokatfirmaet Seyfarth Shaw, der tidligere har repræsenteret Trump er nu stoppet med det, som reaktion på hændelserne 6. Januar, hvor Kongressen blev angrebet. Hans advokater i sagen om floden i Chicago, har også valgt at stoppe med at repræsentere Trump uden at give en forklaring på hvorfor.

Resten af retssagerne er kommet grundet hans periode som præsident. De fokuserer på hans økonomiske forhold og hans måde at føre forretninger på, der blev afsløret, mens han var i det rampelys, som det medførte at være præsident.

Dertil er der også sagsanlæg fra kvinder, der hævder, at han har udsat dem for seksuelle overgreb.