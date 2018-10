Det »ser helt bestemt ud til,« at den forsvundne saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi er død.

Sådan lyder det torsdag aften fra USAs præsident Donald Trump, meddeler nyhedsbureauet AP. Da præsidenten mødte pressen i forbindelse med en rejse internt i USA, sagde han imidlertid intet om, hvad han bygger konklusionen på.

»Det er meget trist. Det ser helt bestemt sådan ud,« sagde Donald Trump ifølge ABC News, da han mødte pressen på Joint Base Andrews.

Han lovede »meget alvorlige sanktioner,« hvis den saudiarabiske kongefamilie er indblandet i drabet på journalisten, der var klummeskribent for Washington Post.

Dette stillbillede fra et overvågningskamera 2. oktober viser en mand, der tidligere er sat sammen med den saudiske kronprins Mohammed bin Salman, gå forbi Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul. Spørgsmålet er, hvilken rolle, han spiller. Vis mere Dette stillbillede fra et overvågningskamera 2. oktober viser en mand, der tidligere er sat sammen med den saudiske kronprins Mohammed bin Salman, gå forbi Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul. Spørgsmålet er, hvilken rolle, han spiller.

Tidligere på dagen gik den amerikanske vicepræsident Mike Pence et skridt længere og sagde, at »verden fortjener svar« på hvad, der er sket.

»Hvis en journalist mister livet som følge af vold, er det en krænkelse af den frie og uafhængige presse verden over. Det vil få konsekvenser. Men vi venter på at høre hvad der er fakta i sagen,« sagde vicepræsidenten.

Jamal Khashoggi er ikke blevet set siden han for mere end to uger siden gik ind på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul. Hans kommende kone, Hatice Cengiz, ventede ude foran. Der endte hun med at stå i 11 timer. Ud kom han aldrig.

Ifølge tyrkiske myndigheder er Khashoggi blevet dræbt på konsulatet og skåret i småstykker.

Konklusionen, som kommer fra en unavngiven embedsmand, kom efter at have undersøgt konsulatet i hele 11 timer.

Mistanken på har gået på, at han er blevet myrdet af den saudiske kronprins, Mohammed bin Salmans, håndlangere.

Tyrkiets præsident Erdogan har forlangt, at Saudi-Arabien fremlægger beviser for, at Jamal Khashoggi forlod konsulatet.

Saudi-Arabien afviser alle anklager, og både tyrkiske og saudiarabiske myndigheder undersøger nu sagen.

Tyrkiske retsmedicinere arbejder på Saudi-Arabiens konsulat 17. oktober. Foto: SEDAT SUNA/EPA/RITZAU SCANPIX Vis mere Tyrkiske retsmedicinere arbejder på Saudi-Arabiens konsulat 17. oktober. Foto: SEDAT SUNA/EPA/RITZAU SCANPIX

»Jeg håber, at vi kan finde nogle konklusioner, som vil give os rimelige pejlemærker så snart som muligt, fordi efterforskningen kigger på flere forskellige ting, som for eksempel giftige materialer, og hvordan disse er blevet fjernet ved at blive malet over,« sagde Tyrkiets præsident Erdogan tidligere tirsdag.

Ifølge CNN har den tidligere saudiarabiske efterretningsofficer og tidligere diplomat Maher Abdulaziz Mutreb spillede en nøglerolle i det, der ligner et attentat på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi. Tv-stationen har oplysningen fra en kilde tæt på den tyrkiske efterforskning af sagen.

Tidligere torsdag udtalte USAs udenrigsminister Mike Pompeo, at de saudiarabiske myndigheder har »forsikret ham om,« at de gennemfører en »fuldstændig og gennemført« undersøgelse af sagen.

Samtidig sagde han, at Saudi-Arabien får et par dage mere til at færddiggøre undersøgelsen.