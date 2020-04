Præsident Donald Trump har netop meddelt, at coronavirussen har toppet i USA, og at de derfor vil begynde at åbne nogle af staterne op igen.

Hans første udmelding lød, at landet først ville begynde at åbne op 1. maj.

Men det trækker han altså tilbage nu, da han mener, at nogle at staterne godt kan åbne op før tid:

»Selvom vi stadig skal være opmærksomme, så er det tydeligt, at vors strategi fungerer,« siger han ifølge New York Post.

»Nye tilfælde af coronavirussen i New York er faldende. Det gælder også Detroit, Denver-områderne, Washington, DC, Baltimore, St. Louis og New Orleans.«

»Tallene viser, at vi landsdækkende har nået toppen for nye tilfælde af coronavirus,« sagde Donald Trump under pressemødet onsdag.

Han fortalte videre, at de havde lavet store fremskridt, og at USA nu stod i en stærk position, hvor de kunne begynde at forberede retningslinjerne for en genåbning.

Dr. Deborah Birx, der er medlem af Trumps Sundhedsstyrelse, bakker op om præsidentens ord:

»Når alt kommer til alt, så har vi stater, hvor vi har meget få nye tilfælde af smittede med coronavirus. Det er de tal, som præsident Donald Trump referer til.«

»Guvernørerne og borgmestrene i de forskellige stater må træffe deres egne beslutninger ud fra de generelle retningslinjer, som Donald Trump fremfører inden længe.«

»De ved, hvad der er bedst for netop deres stat,« sagde Dr. Deborah Birx.

Donald Trump vil på et pressemøde torsdag fremlægge retningslinjerne for en genåbning af den amerikanske økonomi.