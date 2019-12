Det er ikke småting USA’s præsident, Donald Trump, bliver kritiseret for. Eller rettere sagt - det er ikke kun småting.

For noget så småt som en mobiltelefon har vakt kritikken fra præsidentens ideologiske modpol, Demokraterne, i kampen for at få rejst en rigsretssag mod Trump.

Rigsretssagen drejer sig om, at Donald Trump skulle have misbrugt sit embede ved at lægge pres på Ukraines præsident i bytte for skadelige oplysninger om sine modstandere. Den nyeste kritik handler derimod om, at præsidenten insisterer på at benytte sig af sin private mobiltelefon.

Det skriver CNN.

Bekymringen går på, at præsidentens brug af sin personlige mobiltelefon udgør en sikkerhedsrisiko for landet.

Flere tidligere amerikanske embedsmænd har ifølge CNN beskrevet det som ‘meget sandsynligt’, at Donald Trumps samtale med den amerikanske EU-ambassadør, Gordon Sondland, i Ukraine er blevet opsnappet af fremmede lande heriblandt Rusland.

Opkaldet er blevet kritiseret for, at Gordon Sondland foretog samtalen med præsidenten fra et offentligt sted i Ukraine, hvilket ifølge Demokraterne ikke imødekommer hensynet til sikker kommunikation.

Ifølge CNN har Donald Trump givet sit private telefonnummer til statsledere, hvilket er i strid med Det Hvide Hus’ sikkerhedsprotokoller.

Fake News @CNN is reporting that I am “still using personal cell phone for calls despite repeated security warnings.” This is totally false information and reporting. I haven’t had a personal cell phone for years. Only use government approved and issued phones. Retract! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019

Den dækning er Donald Trump dog gået i rette med, da han i går på Twitter beskrev det som ‘fake news’ samt, at han ‘ikke har haft en personlig mobiltelefon i årevis’, men at han kun bruger telefoner, der er godkendt.

I en artikel skriver CNN, at de står ved historien og ingen planer har om at trække den tilbage.

Aviserne New York Times og Washington Post har tidligere bragt historier om, at Donald Trump har givet sit private nummer ud, uden at topembedsmænd i Det Hvide Hus kendte til det.

I torsdags stod det klart, at Demokraterne forfølger muligheden for at føre en rigsretssag mod Donald Trump, efter at formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, meddelte, at hun mener, at Trump har forbrudt sig mod USA’s forfatning.