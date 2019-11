Den amerikanske præsident skal fra 2. til 4. december til Storbritannien i forbindelse med et Nato-topmøde.

USA's præsident, Donald Trump, besøger i december den britiske hovedstad, London, for at deltage i Natos kommende topmøde.

Det oplyser Det Hvide Hus i en udtalelse.

Trump besøger Storbritannien fra 2. til 4. december, hvor han ud over Natos topmøde også vil deltage i en reception, hvor dronning Elizabeth er vært.

Besøget finder sted få dage før det britiske valg 12. december.

Valget er præget af det emne, der også har overskygget alle andre emner i britisk politik i over tre år: det forestående brexit.

Donald Trump, der støtter det britiske farvel til EU, har blandet sig i debatten om brexit under valgkampen. Han har således sagt, at den skilsmisseaftale, der er på bordet, vil kunne forhindre handel mellem Storbritannien og USA.

Trump har flere gange kritiseret Nato, hvilket er usædvanligt for amerikanske præsidenter, skriver nyhedsbureauet AFP.

Kritikken kommer dog ikke kun fra Trump.

Også Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har denne uge udtrykt utilfredshed. Han mener, at fællesskabet oplever en form for "hjernedød".

Macrons kommentar er blevet afvist som "drastisk" af Tysklands forbundskansler, Angela Merkel. Også USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, fastholder, at Nato-samarbejdet er "yderst vigtigt".

Knap tre et halvt år efter at briterne 23. juni 2016 stemte for at forlade EU, er det stadig ikke lykkedes at blive enige om, hvordan det skal ske.

I oktober blev brexitdatoen endnu en gang udskudt, så briterne nu står til at forlade EU senest den 31. januar næste år.

/ritzau/AFP