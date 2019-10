USA's præsident, Donald Trump, beskylder topdemokraten Nancy Pelosi for forræderi efter udtalelser om Ukraine-sagen.

Det er på Twitter, han retter det hårde beskyldninger mod Palosi

I en serie af tweets skriver Trump, at den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, blandt andet bevidst har fordrejet sandheden i sin udlægning af Trumps opkald med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij.

....This makes Nervous Nancy every bit as guilty as Liddle’ Adam Schiff for High Crimes and Misdemeanors, and even Treason. I guess that means that they, along with all of those that evilly “Colluded” with them, must all be immediately Impeached! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

Opdateres...