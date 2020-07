Tirsdag i næste uge skulle Roger Stone begynde afsoning af fængselsstraf. Nu er han benådet af Donald Trump.

USA's præsident, Donald Trump, har benådet sin tidligere rådgiver Roger Stone, der tirsdag skulle have påbegyndt afsoning af en fængselsstraf på over tre år.

Det oplyser Det Hvide Hus natten til lørdag.

- Roger Stone har allerede lidt nok. Han fik en uretfærdig behandling. Roger Stone er nu en fri mand, hedder det i en erklæring fra præsidentboligen.

Stone blev i november kendt skyldig i at have løjet over for Kongressen og obstruere den særlige anklager Robert Muellers undersøgelse af russisk indblanding i USA's præsidentvalg i 2016.

I februar blev Stone idømt en fængselsstraf på 40 måneder.

- Han blev ikke retsforfulgt, som nogle har brokket sig over, for at forsvare præsidenten. Han blev retsforfulgt for at dække over præsidenten, sagde den føderale dommer, Amy Berman Jackson, ved domsafsigelsen ifølge Reuters.

Roger Stone havde forsøgt at skjule, at han fungerede som mellemmand i forhold til WikiLeaks og Rusland i valgåret 2016. Her offentliggjorde WikiLeaks materiale om Det Demokratiske Parti, som Rusland ifølge de amerikanske efterretningstjenester havde hacket sig til.

Det var materiale, som skulle skade partiets præsidentkandidat, Hillary Clinton, i opgøret mod Trump om at blive USA's præsident.

Donald Trump har løbende blandet sig i det amerikanske retsvæsens behandling af sagen mod Stone, som præsidenten tidligere har omtalt som en "meget god person".

Trump har blandt andet beskyldt den kvindelige leder for nævningetinget, der kendte Stone skyldig, i at være forudindtaget.

Og i forbindelse med strafudmålingen i februar oplyste Trump, at han nøje fulgte sagen.

- Jeg følger dette meget tæt, og jeg ønsker, at det skal gå helt til enden, for Roger har en meget god chance for at blive frikendt efter min mening, sagde Trump.

På det tidspunkt svirrede det med rygter om, at Trump ville bruge sin magt til at sikre, at den snart 68-årige Roger Stone ikke skulle tilbringe flere år i et statsfængsel. Det er nu en realitet.

Meddelelsen fra Det Hvide Hus kom ifølge NBC News få timer, efter at en føderal dommer havde afvist en anmodning fra Roger Stone om at udskyde afsoning af sin straf.

Da Trump tidligere fredag blev spurgt, om han overvejede at intervenere i sagen, lød svaret, at "jeg vil kigge på det", skriver NBC News.

/ritzau/