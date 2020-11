Den amerikanske præsident Donald Trump har i forbindelse med Thanksgiving valgt at benåde sin tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn.

Det skriver præsidenten på Twitter.

'Det er min store ære at annoncere, at general Michael T. Flynn er blevet givet fuld benådning. Tillykke til Michael Flynn og hans vidunderlige familie. Jeg ved, du vil få en fantastisk Thanksgiving!' skriver Trump.

Michael Flynn, der var national sikkerhedsrådgiver under Trumps første periode i Det Hvide Hus, har tidligere erkendt, at han har løjet for FBI.

Det skete i forbindelse med, at Flynn blev udspurgt om sin rolle i forbindelse med samtaler med den russiske ambassadør til USA ikke længe efter Trumps valgsejr i 2016.

Vi skal tilbage til 1. december 2017 for at finde Michael Flynns erkendelse af at lyve for FBI.

Her blev det en del af tilståelsen, at Flynn skulle samarbejde med Robert Muellers undersøgelse af Ruslands involvering i valget i 2016.

Flynn og den tidligere general i hærens advokater har sidenhen forsøgt at få afvist sagen på grund af fejlbehandling. Ligesom de 14 dages fængsel, Flynn fik ved samme lejlighed, skulle afvise.

Og det så ud til fortsat at kunne ske.

Alligevel har Donald Trump valgt at benåde sin tidligere ansatte.

Den tidligere trestjernede general nåede kun at tjene som Trumps nationale sikkerhedsrådgiver i en måned.