Donald Trump er tiltalt for at forsøge at omstøde valget i 2020, som han tabte til præsident Joe Biden.

Donald Trump har mandag bedt Højesteret om at sætte en kendelse om retsforfølgelsen af den tidligere amerikanske præsident i bero.

Anmodningen kommer, efter at en appeldomstol i Washington D.C. 6. februar afviste, at Trump har juridisk immunitet i forbindelse med en sag om hans angivelige forsøg på at omstøde resultatet af valget i 2020.

Trumps argument er, at "præsidentskabet vil ophøre med at eksistere, som vi kender det," uden juridisk immunitet.

I et brev til dommerne i Højesteret lyder det fra Trumps advokater, at den forestående retssag vil ødelægge hans mulighed for at føre valgkamp mod sin formodentlige modkandidat, den demokratiske præsident Joe Biden.

Trump er i sagen tiltalt for at forsøge at omstøde valget i 2020, som han tabte til netop Biden.

Selv mener Trump ikke, at han kan blive retsforfulgt for sine handlinger, mens han var præsident. Det kræver, mener Trump, at han først bliver dømt af en rigsret og i Kongressen.

- Truslen om retsforfølgelse kommer til at blive en politisk knippel, som man kan bruge til at påvirke præsidentens mest følsomme og vigtige beslutninger, lyder det fra Trumps advokater.

Imidlertid mener anklagerne fra USA's justitsministerium, at Trump på tidspunktet for de påståede lovbrud agerede som politisk kandidat og ikke præsident.

Sagen udspringer af hændelserne 6. januar 2021, det såkaldte stormløb på Kongressen.

Trump anklages for at have opfordret sine tilhængere til at storme Kongressen for at presse de folkevalgte til ikke at godkende Bidens valgsejr, hvilket normalt er en begivenhedsløs og administrativ procedure.

Trump er favorit til at blive Republikanernes præsidentkandidat, men partiets endelige valg bliver først afgjort senere på året.

/ritzau/Reuters