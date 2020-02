Trump-administrationen agter at bruge godt fire millioner kroner på amerikansk konsulat i Grønland.

Der var stort postyr, da den amerikanske præsident, Donald Trump, sidste år anførte, at han ville købe Grønland.

Det fik han ikke lov til, men planerne om et amerikansk konsulat i Grønland blev ikke skrinlagt af den grund.

Og nu har Trump-administrationen i et regeringsforslag fremlagt, hvor meget der skal sættes af til et amerikansk konsulat i Grønlands hovedstad, Nuuk.

Således fremgår det af et regeringsforslag, at Trump agter at afsætte 587.000 dollar - godt fire millioner kroner.

Det skriver det amerikanske medie Politico.

Det vil imidlertid ikke blive USA's første permanente konsulat i Grønland.

USA åbnede nemlig et konsulat i Grønland i 1940 efter Nazitysklands besættelse af Danmark, men konsulatet lukkede i 1953.

I december oplyste Udenrigsministeriet, at det havde accepteret USA's planer om at åbne et konsulat i Nuuk.

Dermed er den formelle godkendelse af projektet også på plads.

/ritzau/