USAs tidligere forsvarsminister Donald Rumsfeld er død.

Det meddeler hans familie i et opslag på Twitter.

»Det er med stor sorg, at vi deler nyheden om, at Donald Rumsfels, en dedikeret far, bedstefar og oldefar er gået bort. Han var omgivet af familien i sit elskede Taos i New Mexico, da han gik bort,« står der i opslaget.

Rumsfeld, der blev 88 år, tjente som forsvarsminister to gange under to forskellige præsidenter.

Fra 1975 til 1977 under Gerald Ford og igen fra 2001 til 2006 under George W. Bush.

Han er nok mest kendt for at lede det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, under de amerikanske invasioner af Afghanistan og Irak i henholdsvis 2001 og 2003.

Donald Rumsfeld, der her ses sammen med præsident George W. Bush og vicepræsident Dick Cheney ved Rumsfelds fratrædelsesceremoni i 2006, var blandt andet hjernen bag Irakkrigen. Foto: STEFAN ZAKLIN

Under sin tid som forsvarsminister for George W. Bush blev han ofte beskrevet som en krigshøg, der på de indre linjer talte varmt for militær intervention og brug af hårdhændede metoder.

Det har også gjort ham til en kontroversiel skikkelse, da han blandt andet var øverst ansvarlig for militæret, da nyheden om voldsom tortur udført af amerikanske soldater i Abu Ghraib-fængslet kom ud.

Han er også blevet kritiseret for sin rolle i det amerikanske militærs brug af tortur i Guantanamo-lejren på Cuba.

Det amerikanske medie USA Today har blandt andet berettet om en episode, hvor Rumsfeld i 2002 bliver gjort opmærksom på afhøringer i lejren, hvor fanger er blevet tvunget til at stå i den samme position i op til fire timer.

Til det svarede Rumsfeld i en skriftlig kommentar: »Jeg står op i 8-10 timer hver dag. Hvorfor står de kun op i 4?«

I 2006 trak han sig fra forsvarsministerposten efter tiltagende kritik fra amerikanske generaler over blandt andet den usammenhængende strategi i Irakkrigen.

Donald Rumsfeld nåede igennem sin 60 år lange karriere i amerikansk politik at tjene under fire forskellige præsidenter.

Foruden at have siddet som forsvarsminister i to perioder var han nemlig også rådgiver for præsident Richard Nixon i starten af 1970'erne og national sikkerhedsrådgiver for Ronald Reagan fra 1983 til 1984.