Spilfirma nægtede i tre år at udbetale onlinegevinst på 1,7 millioner pund, men skal nu til lommerne.

Spilfirmaet Betfred kan ikke længere undslå sig at udbetale en gevinst på 1,7 millioner pund, som en mand vandt for godt tre år siden på et onlinekasino.

Nu kan den heldige spiller - den 54-årige Andrew Green fra Lincolnshire i England - endelig åbne en flaske champagne og fejre sin gevinst, efter at en domstol onsdag afviste Betfreds begrundelse for at tilbageholde gevinsten.

Det skriver avisen The Guardian.

Spilfirmaet har nægtet at udbetale beløbet, der svarer til 14,8 millioner kroner, på grund af en "defekt" i spillet.

Efter dommen oplyser Betfred, at Green vil modtage sin gevinst på 1,72 millioner pund plus renter.

Desuden får han en undskyldning for den lange ventetid, siden heldet tilsmilede ham i januar 2018.

Green vandt pengene på et spil kaldet Frankie Dettoris Magic Seven Blackjack på en onlineplatform styret af Betfred.

I fem dage gik han rundt i den tro, at han var millionær, men da han forsøgte at trække pengene ud af sin spilkonto, blev det afvist.

Betfreds advokater hævdede, at bookmakeren ikke var forpligtet til at betale, fordi spillet indeholdt en "defekt", som øgede sandsynligheden for langt højere gevinster end tiltænkt.

Andrew Green var "ødelagt" og følte sig "frarøvet".

I en udtalelse efter onsdagens domstolssejr, siger han:

- De seneste tre år har været som helvede på jord. Jeg synes, at Betfred har behandlet mig ganske skrækkeligt. Men i dag handler det ikke om Betfred. Jeg er bare i ekstase efter langt om længe at have vundet min sag.

- Det her er ikke bare en sejr for mig, men en sejr for alle i en tilsvarende situation. Jeg gjorde intet forkert. Jeg satte penge på et spil, i fem dage blev jeg lykønsket med at være millionær, og så blev det taget fra mig, siger Green ifølge The Guardian.

/ritzau/