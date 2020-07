Dzhokhar Tsarnaev og hans bror stod bag angreb mod maratonløb i Boston, der kostede tre livet og sårede mange.

En føderal appeldomstol i USA omstøder dødsdommen over Dzhokhar Tsarnaev. Han er dømt for at stå bag bombeangrebet mod Boston Marathon i 2013.

Ved angrebet blev tre personer dræbt og over 260 såret.

Den dengang 19-årige Tsarnaev udførte bombeangrebet sammen med sin bror, der blev dræbt under den efterfølgende politijagt.

De to brødres familie stammede fra Tjetjenien. Den dengang 19-årige var amerikansk statsborger.

Appeldomstolen sender nu sagen tilbage til en lavere domstol for at få afgjort, hvilken straf, han skal have, for de anklager han er dømt for. Flere af anklagepunkterne blev ved retssagen i 2015 vurderet til at kunne udløse dødsstraf.

De to brødre havde 15. april 2013 midt i en folkemængde tæt på maratonløbets mållinje udløst to bomber i trykkogere og spredt panik i storbyen i det nordøstlige USA.

Der fulgte fem dages menneskejagt på de to brødre. De havde gemt sig i bydelen Cambridge.

Broren blev dræbt, da han i en stjålen bil forsøgte at flygte fra politiet.

Dzhokhar Tsarnaev blev fundet såret under en presenning i en fritidsbåd.

