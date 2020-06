Michael Flynn erklærede sig skyldig i at lyve over for FBI i sag om Rusland. Men anklage ser ud til at falde.

En appeldomstol i USA har med 2 stemmer mod 1 beordret, at en føderal dommer dropper sagen mod præsident Donald Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn for at have talt usandt overfor forbundspolitiet FBI.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Flynn har været anklaget for blandt andet at lyve over for FBI om sine kontakter med den russiske ambassadør i USA, inden Trump blev indsat som præsident.

Tidligere har justitsminister Bill Barr ønsket, at justitsministeriets anklagere skulle frafalde tiltalerne mod Flynn.

Appeldomstolen i Washingtons afgørelse betyder, at en føderal dommer ikke som planlagt kan lade en pensioneret dommer, John Gleeson, plædere for, at anklagerne mod Flynn fastholdes. Det var planlagt til 16. juli.

Flynn var en central person i den undersøgelse, som blev indledt i 2017 om russisk indblanding i den amerikanske valgkamp året forinden. Det var den undersøgelse, som blev ledet af den særlige anklager Robert Mueller.

Det bemærkelsesværdige i denne sag er, at Flynn allerede tidligere erklærede sig skyldig i anklagerne.

Barrs beslutning 7. maj om at droppe anklagerne mod Flynn skabte splid i hans justitsministerium. Her gik han imod ministeriets egne anklagere i sagen.

Det har fået Barrs kritikere til at beskylde ham for at have ageret som Trumps stik-i-rend-dreng.

En anonym kilde, der er inde i sagen, siger til Reuters, at onsdagens afgørelse formentlig vil blive appelleret for at blive vurderet af et større panel af dommere ved appeldomstolen i Washington.

- Fint, skriver præsident Trump på Twitter efter appeldomstolens afgørelse om at kræve sagen mod Flynn droppet.

Flynn, der er tidligere general, blev berømt og berygtet på det republikanske partikonvent i 2016. På talerstolen førte an i et smæderåb mod den demokratiske kandidat, Hillary Clinton.

- Spær hende inde, lød det.

/ritzau/