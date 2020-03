For otte måneder siden begyndte en retssag mod emir Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, som er statsminister og vicestatsminister for de Forenede Arabiske Emirater og hersker over Dubai.

Dommeren ved den britiske højesteret vurderede torsdag, efter at have hørt en række omfattende vidneforklaringer, Sheikh Mohammed til at være skyldig i flere uhyggelige forhold angående både to af sine døtre og den ene af hans hustruer, Haya Bint Al Hussein.

Blandt forholdene vurderede dommeren, at den 70-årige sheikh har bortført sine to døtre. Det skriver BBC.

Den ene datter, Sheika Shamsa, flygtede fra familiens ejendom i Surrey i England i 2000, men blev senere fanget i Cambridge af sin fars agenter, hvor hun angiveligt skal være blevet stukket med en sprøjte, der indeholdt et beroligende middel.

Herefter blev hun tvunget tilbage til Dubai, hvor hun blev holdt fanget, mens en anmodning fra Cambridgeshires politi om at besøge Dubai for at undersøge Sheika Shamsas bortførsel, blev afvist.

Sheikh Mohammeds anden datter, som dommen vedrører, Sheikha Latifa, gjorde i helholdsvis 2002 og 2018 to forsøg på at flygte fra sin far og hans familie.

Forsøgene mislykkedes dog.

Efter første forsøg blev hun fængslet i tre år af Sheikh Mohammed. Ved andet forsøg blev hun fanget ombord på en båd ved den indiske kyst og blev tvunget til at vende tilbage til Dubai, hvor hun kom i 'husarrest'.

I en offentlig video anklagede Sheikha Latifa sin far for at udsætte hende for alvorligt fysisk misbrug, grænsende til tortur, og de påstande vurderede dommeren ved den britiske højesteret var troværdige.

Dommeren vurderede torsdag, at Sheikh Mohammed »fortsat opretholder et regime, hvor disse to unge kvinder fratages deres frihed.«

Dubais prinsesse Haya Bint Al Hussein, som i dag er 45 år, giftede sig med Sheikh Mohammed i 2004. Her fik hun titlen som hans sjette og yngste hustru. Sammen har de to børn på henholdsvis syv og 11 år.

Haya Bint Al Hussein troede oprindeligt på sin mands forklaring om, at han havde reddet de to prinsesser, Sheikha Latifa og Sheika Shamsa, og at de nu var i sikkerhed.

Men i begyndelsen af 2019 blev hun alligevel mistænksom og gav udtryk for sine bekymringer. I samme ombæring skal hun eftersigende have indledt en affære med sin britiske bodyguard.

Herefter startede en decideret trusselskampagne mod Haya Bint Al Hussein og det var Sheikh Mohammeds agenter, der stod bag.

Blandt andet blev en ladt pistol to gange placeret på Haya Bint Al Husseins hovedpude, mens en helikopter landede udenfor hendes hjem, hvorfra der lød en trussel om at sætte hende i fængsel.

Dommeren vurderede, at Sheikh Mohammed »siden 2018 havde opført sig på en måned, som havde til formål at intimidere og skræmme Haya Bint Al Hussein og opfordret andre til at gøre det samme.«

I 2019 flygtede Haya Bint Al Hussein med sine to børn til England. Hun frygtede for sit liv og for, at hendes mand ville bortføre børnene, lød det.

I maj 2019 sagde Sheikh Mohammed til hende, at hverken hun eller hendes børn nogensinde ville være i sikkerhed i England. Senere udgav han et digt med titlen »Du levede, du døede.«

I retten kom det desuden frem, at sheikhen brugte sine mediekontakter til at udgive en række artikler om Haya Bint Al Hussein, hvoraf de fleste var decideret forkerte.

