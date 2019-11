Børn er ikke ansvarlige for forældrenes handlinger, men IS-kvinder må retsforfølges, mener hollandsk domstol.

Holland skal aktivt hjælpe med at få børn hjem, hvis mødre har sluttet sig til den militante gruppe Islamisk Stat (IS) i Syrien.

Det har en hollandsk domstol afgjort mandag.

Staten er dog ikke forpligtet til at lade mødrene komme tilbage til Holland, meddeler domstolen.

- Børnene kan ikke holdes ansvarlige for deres forældres handlinger, hvor alvorlige de end måtte være, lyder det i domstolens afgørelse.

Derimod var kvinderne "bevidste om de forbrydelser, IS begik, og må retsforfølges".

Advokater for 23 kvinder, der er rejst fra Holland til Syrien for at blive en del af IS, havde bedt domstolen tage stilling i sagen.

Kvinderne er mødre til i alt 56 børn, som er hollandske statsborgere, og som befinder sig i lejre i Syrien. Samtlige af de 56 børn er under 12 år, og de fleste er under seks år.

Ifølge advokaterne bor mødrene og deres børn under "frygtelige forhold" i den berygtede al-Hol lejr i det nordlige Syrien. Her tilbageholdes ikke færre end 68.000 tilfangetagne IS-krigere og deres familier, har Røde Kors tidligere oplyst.

Hollandske myndigheder har tidligere sagt, at det er for farligt for hollandske repræsentanter at tage ind i lejren og finde de hollandske kvinder og børn med henblik på at hente dem hjem.

I oktober vurderede den hollandske efterretningstjeneste, at 55 militante er rejst fra Holland for at slutte sig til Islamisk Stat i Syrien.

Mindst 90 børn, der har hollandske forældre eller forældre, der har haft fast bopæl i Holland, befinder sig ifølge efterretningstjenesten i det nordlige Syrien.

I 2017 vedtog det hollandske parlament en lov, der giver mulighed for at tage statsborgerskabet fra personer, der har sluttet sig til IS.

Indtil videre har det resulteret i, at 11 personer har fået frataget deres hollandske statsborgerskab. Myndighederne overvejer at tage det fra omkring 100 andre, skriver hollandske medier.

Som i Holland foregår der også i Danmark en politisk debat om, hvad man skal stille op med de børn, hvis mor eller far har kæmpet for IS i Syrien og er taget til fange.

Udenrigsministeriets Borgerservice har tidligere meddelt, at de danske myndigheder afviser at hjælpe danske fremmedkrigere.

Det betyder også, at danske myndigheder ikke vil arbejde på at få danske børn af fremmedkrigere hjem det krigshærgede land.

Tyrkiet meddelte i sidste uge, at landet vil begynde at sende IS-krigere hjem til de lande, de kommer fra.

Mandag hjemsendes en dansk statsborger, der har kæmpet for IS og siddet fængslet i Tyrkiet.

/ritzau/Reuters