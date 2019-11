Præsident Trumps revisor skal udlevere otte års selvangivelser, afgør føderal domstol. Nu venter højesteret.

En føderal domstol i USA har mandag afgjort, at Donald Trumps revisor skal udlevere præsidentens skattepapirer for en periode af otte år til anklagemyndigheden i New York.

Sagen ventes at ende i USA's højesteret, fordi Trump nægter at udlevere sine selvangivelser.

Domstolens afgørelse betyder støtte til anklagerne i New York, der har stævnet revisorfirmaet Mazars LLP.

Det ventes, at Trump vil appellere domstolens afgørelse.

Dermed er der lagt op til et drama i USA's højesteret, som for øjeblikket har et konservativt flertal med 5-4.

To af de konservative dommere er blevet udpeget af den republikanske præsident.

Distriktsanklageren i New York er demokraten Cyrus Vance. Han har ønsket at få udleveret Trumps selvangivelser for at understøtte den efterforskning, der er sat i gang mod Trump og præsidentens familie for deres måde at drive virksomhed på.

/ritzau/Reuters