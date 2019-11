En tidligere politichef bliver frikendt for uagtsomt manddrab på 95 tilskuere, der blev mast ihjel.

Den tidligere britiske politichef David Duckenfield er blevet frikendt for uagtsomt manddrab på 95 fodboldtilskuere, der døde i forbindelse med en FA Cup-semifinale i 1989 på Hillsborough Stadium i Sheffield.

Det har en domstol i Preston afgjort ifølge lokalavisen Liverpool Echo.

Nu 75-årige Duckenfield ledede politistyrken, der var udkommanderet til FA Cup-semifinalen mellem Liverpool og Nottingham Forest på Hillsborough Stadium i Sheffield i 1989.

Det var David Duckenfield, der gav ordre til at åbne en stor port for de mange tilskuere, der ventede på at komme ind på stadion.

Det medførte kaos på de i forvejen overfyldte stadionafsnit, hvor tilskuere blev mast ihjel. Ofrene var hovedsageligt fra Liverpool- og Manchester-området.

I alt 96 personer mistede livet som følge af katastrofen, men David Duckenfield kan ikke retsforfølges for det 96. dødsfald, fordi offeret døde mere end et år efter, at han var blevet påført skaderne.

Af de 96 dræbte var 38 af dem under 20 år. Det yngste offer var 10 år - og i familie med senere Liverpool-kaptajn Steven Gerrard.

Undersøgelser har siden forsøgt at forklare, hvorfor det gik så galt under netop den kamp.

En undersøgelse ledet af dommer Lord Peter Taylor fandt i 1989, at der til kampen skete et nedbrud i politiets håndtering. Politiets håndtering blev udpeget som de primært ansvarlige for tragedien.

I den afsluttende rapport afviste han også politiets umiddelbare beretninger om, at fulde Liverpool-fans skulle have spillet en rolle.

Myndighedernes håndtering af tragedien har siden da været en betændt sag - særligt i Liverpool.

Umiddelbart efter frikendelsen skriver kriminaljournalist på Liverpool Echo Joe Thomas på Twitter:

- 96 mænd, kvinder og børn blev uretmæssigt dræbt som resultat af Hillsborough-tragdien. Ingen vil blive stillet til ansvar for deres død.

Det opslag på Twitter har hans arbejdsgiver, avisen Liverpool Echo, valgt at dele.

/ritzau/