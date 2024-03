Lov om amnesti i Nordirland er uforenelig med lovgivning for menneskerettigheder, fastslår domstol.

En britisk domstol i den nordirske hovedstad, Belfast, afgjorde onsdag, at en lov, som giver amnesti til personer i Nordirland, der var involverede i volden på begge sider frem til fredsaftalen i 1998, er uforenelig med love om menneskerettigheder.

Det var ofre for volden, som fik iværksat en retssag om amnestiloven, der trådte i kraft i september sidste år.

Den nye lov førte til mere end 20 søgsmål mod staten fra familierne til nogle af ofrene efter konflikten, menneskerettighedsorganisationer og samtlige store politiske partier i Nordirland.

Det skete trods udbredt kritik og modstand fra politiske partier, organisationer for ofre og fra den irske regering.

Loven, som var foreslået af den britiske regering, giver tidligere soldater og militante immunitet over for strafforfølgelse.

Forudsætningen for amnesti er, at de pågældende samarbejder fuldt og helt med efterforskningen af den vold, som de var involveret i.

Men onsdag fastslog en domstol i Belfast, at loven, der blev vedtaget sidste år, er i strid med menneskerettighederne.

- Der er ingen bevis for, at immunitet mod strafforfølgelse i henhold til denne lov på nogen måde vil bidrage til forsoning i Nordirland. Faktisk er der beviser for det modsatte, hedder det i afgørelsen fra domstolen i Belfast.

Omkring 3600 mennesker blev dræbt i den 30 år lange konflikt mellem irske nationalister, unionister og det britiske militæret.

Det var det regerende konservative parti i London, som i maj 2022 opfordrede til nedsættelse af en sandhedskommission, der skulle kunne give amnesti til britiske sikkerhedsfolk og paramilitære grupper, hvis de bidrog til efterforskning af sager, hvor deres egne handlinger blev undersøgt.

Dommeren i sagen, Adrian Colton, understregede onsdag, at et nyt undersøgelsesorgan, der er nedsat for at efterforske drab under "The Troubles", nu kan fortsætte undersøgelser sammen med menneskerettighedsgrupper.

