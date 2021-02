21-årige Shamima Begum giftede sig med IS-kriger i Syrien og fik frataget statsborgerskab i Storbritannien.

En britiskfødt kvinde, Shamima Begum, der som skolepige rejste til Syrien for at slutte sig til Islamisk Stat (IS), vil ikke få lov at vende hjem til Storbritannien for at forfægte sin ret til det statsborgerskab, hun er frataget.

Det har den øverste britiske domstol afgjort fredag ifølge Reuters.

Den nu 21-årige Begum rejste i 2015 som 15-årig til Syrien via Tyrkiet. Det gjorde hun sammen med to skoleveninder. I Syrien blev hun gift med en IS-kriger.

Hun blev for to år siden frataget sit britiske statsborgerskab med henvisning til nationens sikkerhed.

Men en appeldomstol afgjorde sidste år, at hendes appel kun kan ydes retfærdighed, hvis hun får lov til at vende tilbage til Storbritannien. Det argument skydes ned af den britiske højesteret.

- Retten til en retfærdig høring tilsidesætter ikke andre hensyn, herunder offentlighedens sikkerhed, lyder det fra domstolens formand, Robert Reed.

Shamima Begum bliver i dag tilbageholdt i interneringslejren Roj i Syrien. Hun har under sin tid i Syrien fået tre børn, som i dag alle er døde.

Hun deler skæbne med blandt andre et dusin kvinder med dansk statsborgerskab i lejren al-Hol i Syrien, der har haft IS-krigere som ægtemænd.

De og deres børn - med dansk statsborgerskab - har fået nej til at vende hjem til Danmark. Kun en svært tilskadekommen dreng måtte vende tilbage for at komme under behandling i Danmark.

/ritzau/