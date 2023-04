En hollandsk mand, der mistænkes for at være far til mere end 500 børn, bliver nu truet med bødestraf, hvis han donerer mere sæd.

En hollandsk domstol har nemlig forbudt manden, de hollandske medier kalder Jonathan M, at donere mere sæd.

Det skriver The Guardian.

Ifølge hollandske regler må man som sæddonor maksimalt være far til 25 børn fordelt på 12 familier. En regel Jonathan M ikke har ladet begrænse sig.

At have mere end 500 halvsøskende kan have store konsekvenser for donorbørnene.

Den hollandske domstol fandt, at de mange halvsøskende kunne give børnene store psykologiske og sociale udfordringer. Blandt andet er frygten for incest en faktor.

Hvis Jonathan M alligevel ikke kan modstå fristelsen for at donere sin sæd, skal den hollandske mand i den grad gribe til pungen.

Domstolen fastslog nemlig, at manden skal betale en bøde på 750.000 kroner for hver gang, han overtræder sit forbud.

Også en dansk sædklinik skulle have modtaget sæd fra Jonathan M, skriver The Guardian.

Sagen kommer efter en hel stribe af skandaler på fertilitetsbehandlingsområdet i Holland.

I 2020 blev en afdød gynækolog anklaget for at være far til mindst 17 børn med kvinder, der troede, de modtog sæd fra anonyme donorer.

Året før kom det frem, at en læge i Rotterdam var far til mindst 49 børn, fordi han selv inseminerede kvinder, der søgte fertilitetsbehandling.