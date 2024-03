Trump har samme forsvar som alle andre tiltalte og ingen immunitet, siger domstol. Trump anker afgørelsen.

En føderal appeldomstol i USA har tirsdag afgjort, at tidligere præsident Donald Trump ikke har immunitet over for føderale anklager om, at han forsøgte at omgøre valgresultatet i 2020.

Han tabte valget til Joe Biden, men har utallige gange hævdet, at valget blev "stjålet" fra ham.

Domstolen afviser Trumps advokaters argument om, at han ikke kan retsforfølges, fordi beskyldningerne mod ham har at gøre med hans officielle forpligtelser som præsident.

Alle tre dommere ved appeldomstolen var enige.

- Hvad angår denne kriminalsag, er tidligere præsident Trump blevet til borger Trump og har helt det samme forsvar som alle andre tiltalte, lyder det i afgørelsen.

- Enhver præsidentiel immunitet, der måtte have beskyttet ham, da han var præsident, beskytter ham ikke længere mod denne tiltale.

Dermed er Trump rykket ét skridt nærmere på at blive retsforfulgt i den sag.

Tirsdagens afgørelse er dog ikke endelig.

En talsmand for den tidligere præsident siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at Trump vil anke afgørelsen. Det var på forhånd ventet.

- Hvis der ikke gives immunitet til en præsident, vil alle fremtidige præsidenter omgående blive anklaget af oppositionspartiet, når de forlader embedet, siger talsmand Steven Cheung.

Trump og hans advokater har gentagne gange forsøgt at få udsat sagen til efter præsidentvalget i november.

Sagen mod Trump, som specialanklager Jack Smith har åbnet, skulle være begyndt til marts. Men nu er den udsat på ubestemt tid.

Trump er i den føderale sag anklaget for fire forhold:

Sammensværgelse med det formål at bedrage USA, sammensværgelse for at forhindre en officiel proces, hindring af og forsøg på at hindre en officiel proces samt sammensværgelse mod rettigheder.

En del af sagen er koblet til stormen på Kongressen 6. januar 2020.

Overordnet handler anklagerne om, at Donald Trump skal have forsøgt at omstøde valgresultatet på forskellig vis - herunder ved at sprede løgne.

Foruden den føderale sag er Trump også anklaget i andre retssager i forskellige delstater.

/ritzau/Reuters