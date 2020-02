USA har ret til at opretholde restriktioner mod kinesisk teleselskabs forretninger i USA, afgør domstol.

En føderal domstol i USA afviser Huaweis forsøg på at udfordre en amerikansk lov mod teleselskabet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters natten til onsdag dansk tid.

Det kinesiske teleselskab mener, at det er i strid med den amerikanske forfatning, at en lov begrænser Huaweis forretninger i USA.

Men den påstand afvises nu af en føderal domstol i Texas.

Huawei indgav i maj 2019 et søgsmål omhandlende loven, som USA indførte i marts samme år.

Ifølge loven må statslige institutioner i USA ikke købe elektronik fra Huawei.

Men det kinesiske firma mener ikke, at Kongressen i USA har formået at fremlægge beviser for, at Huawei er en trussel mod den nationale sikkerhed i USA.

Domstolen i Texas afviser med dagens afgørelse, at Kongressen har handlet i strid med den amerikanske forfatning.

En talsmand for Huawei siger, at selskabet er skuffet over afgørelsen.

- Mens vi forstår den vitale vigtighed af national sikkerhed, så har den amerikanske regering med loven fra 2019 givet en falsk fornemmelse af beskyttelse, mens den samtidig underminerer Huaweis forfatningsmæssige rettigheder, siger talsmanden.

- Vi vil fortsat undersøge vores retlige muligheder.

Omvendt er der tilfredshed med afgørelsen i det amerikanske justitsministerium, oplyser en talsmand.

Afgørelsen kommer, mens USA har flere vidtrækkende tiltag på vej for at forhindre, at Huaweis it-udstyr bruges i USA og i andre lande.

Huawei er verdens største producent af telekommunikation, og selskabet arbejder på at lægge sig i front i den globale udrulning af det nye 5G-netværk.

USA frygter, at Huaweis it-udstyr kan anvendes til spionage for det kinesiske styre i USA.

Huawei har gentagne gange afvist alle beskyldninger om spionage.

/ritzau/