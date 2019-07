En dommers søn fra den amerikanske stat Mississippi blev onsdag tiltalt for at have myrdet sin højgravide veninde.

Drabet skete, få dage før hun skulle føde, siger politiet.

En speciel dommer måtte udpeges til retssagen mod den 33-årige Terrence Sample, for alle de andre dommere i Holmes County kender hans mor, Rosie Sample, der er dommer i nabobyen.

Det skriver Mississippi Clarion Ledger.

Terrence Sample er tiltalt for at have kidnappet og myrdet den 21-årige Makayla Winston.

Hendes lig blev fundet i en grøft i mandags, og hun havde termin kun tre dage senere, den 4. juli. Det skriver New York Post.

Han er også blevet tiltalt for mordet på den ufødte baby. Det regnes som en forbrydelse i Mississippi, ligesom det er i 37 andre amerikanske stater.

Makayla Winstons familie har fortalt betjentene, at Sample var hendes ven.

Sherif Willie March fra Holmes County oplyste, at de to var blevet set sammen i torsdags – den dag hun forsvandt.

»Hun var på vej for at vise ultralydsbilledet til babyens far,« siger Makaylas mor, Yvetty Brown, til tv-stationen WLBT.

Sample nægter det hele. Også at han var i et forhold med den nu afdøde, afviser han.

I stedet for så han en anden kvinde, som er i færd med at blive afhørt, fortæller sheriffen, Willie March, til Mississippi Clarion Ledger.