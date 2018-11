EU-kommissær Cecilia Malmström arbejder i flere spor for at redde WTO. I næste uge mødes hun med USA.

Den appelinstans, der er fundamental for det internationale handelssystem i WTO, og som USA er i fuld gang med trække tæppet under, skal reddes.

Det er EU's medlemslande helt enige om.

Derfor arbejder landene gennem EU-Kommissionen på at samle støtte til en fælles løsning, så man også efter 2019 kan afgøre handelstvister på globalt plan.

- Forslaget skal tage hensyn til USA's bekymringer, siger EU-kommissær for handel, Cecilia Malmström, efter et EU-handelsmøde i Bruxelles fredag.

USA blokerer udpegningen af dommere til appelinstansen, som skal have syv dommere. Det skyldes, at USA og i særdeleshed præsident Donald Trump mener, at organisationen er indrettet til at snyde USA.

I øjeblikket er der kun tre dommere tilbage. Det er et absolut minimum. I slutningen af 2019 mister den yderligere to dommere, og dermed vil den ikke længere kunne afgøre sager.

- Det vil være meget dårlige nyheder, siger Malmström.

Dommermanglen er kun et af flere problemer i WTO. Men det er det mest akutte blandt en række kommissionsforslag til, hvordan organisationen kan ændres, så man bevarer internationale regler for handel.

Landene gav fredag støtte til kommissionens forslag til reformer.

Den danske udenrigsminister, Anders Samuelsen, kalder det katastrofalt, hvis samarbejdet falder til jorden.

- Der er bred, bred enighed om, at vi skal prøve at beskytte WTO-systemet. Vi skal kæmpe for det multilaterale system, og vi skal kæmpe for så brede og dybe frihandelsaftaler som overhovedet muligt, siger han.

EU-kommissæren vurderer, at der nu er momentum, hvor kommissionen arbejder i flere internationale spor.

Malmström mødes i næste uge med USA's handelsrepræsentant, og kommissionen arbejder på at knytte bånd til ligesindede lande, der kan støtte en model for en reform af WTO.

Man kommer næppe i mål, uden at man kommer USA i møde, lyder vurderingen fra svenskeren.

Den danske udenrigsminister har svært ved at se et internationalt handelssystem uden amerikanerne.

- Det er vanskeligt, synes jeg. Det vil være utroligt ærgerligt. Derfor arbejder vi også på at få dem til at arbejde konstruktivt med, siger Anders Samuelsen.

