Donationer på i alt 35 dollar til tre forskellige Demokratiske kampagner vækker opsigt.

De tre donationer kommer nemlig fra Juan Merchan, som er dommer i sagen i New York mod den tidligere – og måske kommende – republikanske præsident Donald Trump. Det rapporterer CNN.

Dommer Juan Merchan donerede i alt 35 dollar til Demokraterne i 2020.

Heriblandt var en donation på 15 dollar – cirka 100 kroner – til Joe Bidens præsidentkampagne.

Herudover sendte han 10 dollar (68 danske kroner) til Progressive Turnout Project (PTP), som arbejder for at få flere amerikanere til at stemme, samt 10 dollar til kampagnen 'Stop Republicans', som er en underorganisation af PTP.

Dommer Juan Merchan, tegnet under tirsdagens indledende høring i sagen mod Donald Trump. Foto: JANE ROSENBERG Vis mere Dommer Juan Merchan, tegnet under tirsdagens indledende høring i sagen mod Donald Trump. Foto: JANE ROSENBERG

Dermed kan Juan Merchan være i konflikt med reglerne i det New Yorks juridiske samfund, siger Stephen Gillers, som er professor i jura og etik hos New York University, til CNN.

»Bidraget til Biden, og muligvis også donationen til 'Stop Republicans' vil være forbudt, medmindre der er en anden forklaring, som ville tillade dem,« siger Stephen Gillers.

Han mener dog - blandt andet grundet beløbenes ringe størrelse - ikke, at Juan Merchan behøver at erklære sig inhabil i sagen mod Donald Trump.

»Absolut ikke. Det her kommer ikke i nærheden af den bevisstyrke, som der kræves for at erklære sig inhabil,« siger han.

Men hos Republikanerne er der utilfredshed med valget af Juan Merchan som dommer i Donald Trumps sag.

»Han donerede til Joe Bidens kampagne. Han burde ryge af denne her sag. Og denne her dommer har en fortid med (eks)præsident Trump i tidligere sager,« siger Mike Davis, som er tidligere republikansk chefadvokat i senatets juridiske udvalg, til CNN.

»Det rejser som minimum spørgsmål om forestillingen om upartiskhed - at det ser ud som om, at denne dommer ikke kan være upartisk overfor (eks)præsident Trump,« tilføjer han.

Den tidligere præsident Donald Trump forlader sin pressekonference efter den indledende høring i en svindelsag i New York. Foto: CHANDAN KHANNA Vis mere Den tidligere præsident Donald Trump forlader sin pressekonference efter den indledende høring i en svindelsag i New York. Foto: CHANDAN KHANNA

Hvis Juan Merchan vælger ikke at erklære sig inhabil i sagen, kan Donald Trumps advokater tage sagen op i en appelret i New York.

Sagen mod Donald Trump blev indledt under ledelse af dommer Juan Merchan tirsdag nat dansk tid.

Her kom det frem, at anklagemyndigheden i New York mener at kunne bevise, at den tidligere præsident har svindlet i 34 tilfælde med bogføringen af hold-kæft-betalinger til en pornoskuespillerinde, en Playboy-model samt en tidligere dørmand.

Du kan se B.T.s massive dækning af begivenhederne omkring Donald Trump tirsdag og onsdag i vores liveblog lige her.