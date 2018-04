En begæring om at få løsladt to Reuters-journalister er onsdag blevet afvist ved en domstol i Yangon.

Yangon. En domstol i Myanmar har onsdag afvist en begæring om at få droppet en sag mod to Reuters-journalister, der blev anholdt for fire måneder siden, da de dækkede Rohingya-krisen i landet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Med dommerens beslutning fortsætter sagen, der har udløst internationale fordømmelser.

- Domstolen har besluttet, at forsvarerens anmodning om at få løsladt de tiltalte er blevet afvist, siger dommeren i et fyldt retslokale i byen Yangon.

31-årige Wa Lone og 27-årige Kyaw Soe Oo er sigtet efter den lokale lov - official secrets act. Loven forbyder at videregive informationer, som kan bruges mod staten eller regeringen.

De to journalister, som begge er fra Myanmar, er mistænkt for at have skaffet sig "vigtige og hemmelige dokumenter" fra to politifolk, skriver Reuters.

Politifolkene havde arbejdet i delstaten Rakhine. Her er Myanmars sikkerhedsstyrker blevet beskyldt for at have begået overgreb mod et muslimsk mindretal.

FN, USA, Storbritannien, Sverige og Bangladesh er blandt de lande, der har krævet, at Myanmar frigiver journalisterne eller klarlægger alle omstændigheder omkring deres anholdelse.

Reuters' ansvarshavende redaktør, Stephen J. Adler, er dybt skuffet over dommerens beslutning onsdag.

- Vi mener, at der god grund til at afvise sagen og løslade vores journalister, skriver han i en erklæring.

- Wa Lone og Kyaw Soe Oe dækkede emner i Myanmar på en uafhængig og objektiv måde. De har ikke overtrådt nogen love under deres arbejde, og de udførte blot deres job, tilføjer han.

Redaktøren understreger, at Reuters fortsat vil gøre alt for at få løsladt de to journalister.

/ritzau/