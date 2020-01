Under retssagens anden dag tog dommer James Burke voldtægtsanklagede Harvey Weinstein i at bruge sin mobil.

Retssagen mod Harvey Weinstein tog en dramatisk drejning på andendagen tirsdag, da dommeren truede med at tilbagetrække Weinsteins kaution og smide ham bag tremmer.

Det skete, da dommer James Burke greb den amerikanske filmmogul i at sms'e, lige idet udvælgelsen af nævninge var gået i gang.

- Er det virkelig sådan, du vil ende i fængsel resten af dit liv - ved at sms'e og dermed overtræde en retskendelse?

- Jeg leder ikke efter undskyldninger. Jeg leder efter, at du overholder reglerne, sagde dommeren til den 67-årige Weinstein, der var tydeligt vred.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den engang magtfulde filmproducent er løsladt mod kaution, men er forpligtet til at bære en fodlænke.

Mens retssagen mod Weinstein blev indledt på Manhattan i New York mandag, dukkede nye overgrebsanklager mod ham op i Los Angeles. Disse anklager lyder på voldtægt og seksuelle overgreb i to separate hændelser over to dage i 2013.

Ifølge anklagerne voldtog Weinstein en kvinde på et hotel i Los Angeles den 18. februar og begik seksuelle overgreb mod en anden kvinde på et andet hotel den 19. februar 2013.

Den tidligere Hollywood-mogul er dermed anklaget i fire sager, og flere kan komme, skriver nyhedsbureauet AFP.

Et stort antal beskyldninger fra mange forskellige kvinder har tegnet et billede af filmproduceren som en notorisk overgrebsmand.

Retssagen i New York omhandler to sager: En sag om seksuelle overgreb mod producerassistent Mimi Haleyi, som hævder, at Weinstein tvang hende til oralsex i 2006.

I den anden sag fra 2013 påstår anklagemyndigheden, at Weinstein voldtog en anden kvinde, hvis navn ikke er blevet offentliggjort.

Udvælgelsen af nævninge i sagen ventes ifølge Reuters at blive udfordrende, da det kan blive svært at finde neutrale personer på grund af den omfattende medieomtale af sagen.

Harvey Weinstein nægter sig skyldig i anklagerne om overgreb mod de to kvinder i New York.

/ritzau/