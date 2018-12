- Jeg kan ikke skjule min afsky, sagde en dommer tirsdag til Michael Flynn, inden planlagt dom blev udskudt.

En længe ventet dom mod USA's præsident Donald Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn er blevet udskudt.

Dommen skulle være faldet sent tirsdag eftermiddag dansk tid.

Flynns advokater bad dog dommer Emmit Sullivan om at udsætte domsafsigelsen, hvilket han gik med til.

Flynn slap dog ikke for at modtage nogle særdeles hårde ord fra dommeren, som blandt andet sagde, at Flynn "har forrådt sit land".

- Jeg kan ikke skjule min afsky og min foragt.

- Du var en uregistreret agent for et andet land, mens du tjente som national sikkerhedsrådgiver for præsidenten. Dermed undergravede du alt det, som det amerikanske flag står for, siger dommeren.

Flynn har indrømmet at have løjet over for det amerikanske forbundspoliti, FBI, om samtaler med den russiske ambassadør Sergej Kisljak i 2016.

Han har siden samarbejdet med den særlige anklager Robert Mueller og Muellers hold, der undersøger mulig russisk indblanding i præsidentvalgkampen i 2016.

I retten tirsdag forlød det, at Flynn ikke er færdig med at hjælpe efterforskningen. Det var også årsagen til, at dommer Emmit Sullivan gik med til at udskyde domsafsigelsen.

Dermed kan Flynn færdiggøre sit samarbejde, inden en endelig dom falder.

Den nye dato for domsafsigelsen er ikke fastlagt. Dommeren har dog bedt Flynns advokat om at komme med en status inden 13. marts.

Den særlige anklager Robert Mueller har anbefalet, at Flynn ikke tildeles fængselsstraf som belønning for sin hjælp i efterforskningen.

Donald Trump ønskede tidligt tirsdag Flynn held og lykke i et tweet.

Flynn var under hele valgkampen i 2016 meget tæt på Trump.

Flynn blev berygtet, da han under Republikanernes partikonvent fra talerstolen førte an i tilråbet "lock her up" - bur hende inde - om Trumps demokratiske modkandidat, Hillary Clinton.

/ritzau/