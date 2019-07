Donald Trumps gode ven og eks-rådgiver Roger Stone er fortsat på fri fod - mens han venter på sin retssag.

Men den 66-årige lobbyist og forfatter, der bl.a. er anklaget for at lyve under ed og for at true potentielle vidner, skal fremover holde sig langt væk fra både Twitter, Facebook og Instagram - alle sociale medier.

Det besluttede en kvindelig dommer i Wahington D.C. i går. Og samtidig indrømmede dommeren, Amy Berman Jackson, at hun er godt og grundig træt af Roger Stones opførsel.

»Jeg ved ikke om, det er fordi, du ikke kan adlyde en ordrer eller det er fordi, du bare er ligeglad. Jeg har virkelig svært ved at forstå din opførsel. Det er som at tale til en teenager.«

Roger Stone sammen med sin kone Nydia Stone. Foto: WIN MCNAMEE - AFP

Roger Stone, der beskriver sig selv som 'en beskidt fidusmager', risikerer op til ti års fængsel. Og dommer Jackson har tidligere forbudt ham at gøre reklame for sig selv om kommentere sin kommende retssag via facebook.

I februar blev Stone irettesat, efter han havde offentliggjort et billede af dommeren 'indrammet' af et sigtekorn.

Og efter Roger Stone på Instagram havde kaldt den forhenværende C.I.A.-chef John Brennan en 'psykopat, der burde hænges for landsforræderi', mistede Dommer Amy Berman Jackson endnu engang tålmodigheden.

Ved retsmødet natten til onsdag havde mange derfor forventet, at dommeren ville ophæve Roger Stones prøveløsladelse og smide ham i fængsel. Men istedet sagde hun følgende:

Donald Trump og Roger Stone har været gode venner siden 1990'erne. Foto: MANDEL NGAN, EDUARDO MUNOZ ALVAR - AFP

»Jeg kunne sende dem i fængsel. Men det ville blot skabe noget af den opmærksomhed, de så desperat ønsker. I stedet har de hermed forbud imod at bruge samtlige sociale medier. Og det forbud inkluderer også retweeting, forwarding, reposting og 'liking'.«

Og Roger Stones uudslukkelige tørst efter omtale er ikke nogen hemmelighed.

Efter det forrige retsmøde i februar, forsvandt en stor del af opmærksomheden således omkring den 66-årige lobbyist, der blandt andet forsøger at sælge sin nyeste bog om 'The Myth of Russian Collusion'.

Via utallige email-opfordringer har Stone ifølge New York Times siden forsøgt at få omtale i CNN, MSNBC og FoxNews. Men uden held. Og efter dommer Jacksons seneste totale forbud imod brug af samtlige sociale medier, står Roger Stone ansigt til ansigt med sin måske største frygt: glemsel.

Donald Trumps gode ven og forhenværende rådgiver Roger Stone har nu fået forbud imod at bruge alle sociale medier. Foto: WIN MCNAMEE - AFP