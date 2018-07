Anklager dommeren de to journalister for besiddelse af hemmelige papirer, risikerer de op til 14 års fængsel.

Naypyidaw. En domstol i Myanmar vil mandag beslutte, om to journalister fra det britiske nyhedsbureau Reuters skal anklages for at anskaffe sig hemmelige dokumenter, da de dækkede rohingya-krisen i landet.

Afgørelsen kommer, en uge efter at dommeren har hørt de endelige argumenter i den skelsættende sag om pressefrihed, skriver nyhedsbureauet dpa.

Kendes de to journalister skyldige, står de hver til 14 års fængsel.

Sagen har udløst international fordømmelse. Den handler om 32-årige Wa Lone og 27-årige Kyaw Soe Oo. De to er sigtet efter en myanmarsk lov, der forbyder at videregive informationer, som kan bruges mod staten eller regeringen.

De to Reuters-journalister, som begge er fra Myanmar, er mistænkt for at have skaffet sig "vigtige og hemmelige dokumenter" fra to politibetjente.

Betjentene arbejdede i delstaten Rakhine, hvor Myanmars sikkerhedsstyrker beskyldes for at have begået overgreb mod civile fra det muslimske rohingya-mindretal.

Wa Lone og Kyaw Soe Oo blev anholdt i Yangon i december sidste år, da de rapporterede om en massakre på ti civile rohingya-muslimer.

FN, USA, Storbritannien, Sverige og Bangladesh er blandt de lande, der har krævet, at Myanmar frigiver journalisterne eller klarlægger alle omstændigheder omkring deres anholdelse.

I sidste uge opfordrede forsvarsadvokater i sagen dommeren til at droppe sagen. Advokaterne hævder, at journalisterne blev lokket i en fælde af politiet. Advokaterne mener heller ikke, at anklagemyndigheden har fremlagt tilstrækkelige beviser i sagen.

En af de advokater, som repræsenterer de to journalister, er den britisklibanesiske menneskerettighedsadvokat Amal Clooney, som er gift med den amerikanske skuespiller George Clooney.

- Wa Lone og Kyaw Soe Oo er udelukkende fængslet, fordi de rapporterede nyhederne. Jeg har modtaget sagsdokumenterne, og de to journalister er uden tvivl uskyldige og bør løslades øjeblikkeligt, udtalte Amal Clooney i marts ifølge Reuters.

/ritzau/