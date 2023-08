3.417.235.000.

Op til så mange penge i danske kroner er Apple blevet pålagt at skulle betale til iPhone-ejere.

Det blev de faktisk allerede i 2020 i et forlig, men to iPhone-brugere havde protesteret mod forliget. Den appel har de netop tabt, og derfor er pengene nu på vej.

Det drejer sig om en større gruppe ejere af ældre iPhone-modeller i et søgsmål om »et af de største kundesvindelnumre i historien«, der gik på, at Apple bevidst sænkede hastigheden og ydelsen på visse iPhone-modeller for at håndtere problemer med batterier og processorer.

Det skriver San Francisco-avisen Mercury News.

Deadlinen for at søge om at få del i pengene er dog passeret. Det blev den 6. oktober 2020, og omkring tre millioner iPhone-kunder gjorde krav på at få del i pengene, og det betyder, som det ser ud nu, at de hver vil kunne forvente at få omkring 65 dollar - eller 443 danske kroner - ud af det, hvis deres krav holder.

Det oplyser Tyson Redenberger, advokaten der repræsenterer kunderne i søgsmålet.

De påvirkede telefoner er en række ældre iPhone-modeller fra år tilbage. Det er iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus og så en række SE-modeller på styresystemerne iOS 10.2.1 og nyere, samt iPhone 7 og 7 Plus på styresystemerne iOS 11.2 og nyere.

Hvor meget hver person i søgsmålet får, afhænger af, hvor mange krav der bliver godkendt. Flere er stadig under behandling, lyder det ifølge avisen fra Tyson Redenberger.

Apple selv benægter at have gjort noget galt, men besluttede at indgå et forlig i sagen om at betale mellem 2,1 milliarder danske kroner og så de 3,4 milliarder danske kroner.

I 2019 argumenterede Apple i forbindelse med søgsmålet, at batterierne i en iPhone bliver mindre effektive med årene, og at der med softwareopdateringer kommer kompromiser på ældre enheder.

»At tilbyde flere funktioner øger også kompleksiteten og kan reducere hastigheden, og at tilbyde flere funktioner eller højere hastighed kan påvirke hardwarens levetid negativt,« lød det dengang fra Apple.