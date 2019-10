En thailandsk dommer trak en pistol og skød sig i brystet fredag eftermiddag foran en hel retssal.

Den voldsomme handling ses som en protest mod systemet, der skaber mistanke om at myndighederne længere oppe i hierarkiet forsøger at blande sig i retssagers udfald.

Dommeren frikendte fem mænd for mord på grund af manglende beviser, inden Khanakorn Pianchana affyrede pistolen mod sit bryst, skriver Bangkok Post.

Forinden havde han delt et 25-siders langt dokument på Facebook, hvori han argumenterede, at dommere højere i hierarkiet var uenige med ham om den pågældende sags udfald.

De havde beordret Khanakorn Pianchana til at idømme to af de sigtede mænd fængselsstraf og tre af dem dødsstraf.

I stedet valgte han at gå med sin professionelle vurdering og samtidig protestere mod systemet:

'Hvis jeg ikke kan holde min ed til mit embede, vil jeg hellere dø end leve uden ære,' stod der i det 25-siders lange dokument, som Bangkok Post har læst.

Tre gange i løbet af dokumentet stod der, at dommerne i Thailand skal have deres embede tilbage, og at retfærdighed skal gives tilbage til folket. Samme ord stod skrevet på skilte udenfor domstolen de efterfølgende timer efter episoden, skrevet af støtter til Khanakorn Pianchana.

Han blev hastet til hospitalet efter selvmordsforsøget, hvor han nu er uden for livsfare.

Rettens talsmand Suriyan Hongvilai siger, at den pågældende dommer handlede ud fra en sindstilstand med personlige problemer og stress.

Det afviser partiet Future Forwards generalsekretær Piyabutr Saengkanokkul dog. Han var blevet kontaktet af Khanakorn Pianchana i september med henblik på at få hjælp til at få problemet ud i offentligheden.

Det dramatiske udfald på retssagen skete i Yala i den sydlige del af Thailand.