Grundet et snarligt præsidentvalg er sagen mod fire eksbetjente i George Floyd-sagen sat til marts næste år.

En dommer i Minneapolis har mandag sat en dato for retssagen mod fire tidligere betjente, som er sigtet for drabet på den sorte amerikaner George Floyd.

Retssagen går således i gang 8. marts 2021.

Datoen er ifølge dommer Peter Cahill sat til om knap otte måneder, fordi han ikke ønsker, at den følsomme sag bliver forvandlet til et mediecirkus med et præsidentvalg lige om hjørnet.

Imens protesterne mod raceforskelle fortsætter over hele USA, advarer Peter Cahill betjentene, deres advokater og statslige embedsmænd om ikke at føre sagen gennem nyhedsmedierne.

/ritzau/AFP