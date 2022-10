Lyt til artiklen

»Crime victims.« »Ofre for en forbrydelse.«

Det har en dommer i Texas nu afgjort, at ofrene for to fatale Boeing 737 Max-flystyrt kan betragtes som – og det »sætter scenen for en afgørende høring«.

Det fortæller Paul Cassell, der er en advokaterne for de efterladte familier, til CNN.

Kendelsen i sagen – som er opstået på baggrund af to flystyrt i 2018 og 2019 – faldt i den amerikanske delstat i fredags.

At de i alt 346 personer, der mistede livet i de tragiske hændelser, nu lovligt kan betragtes som 'ofre for en forbrydelse', kan spille ind på, hvilke retsmidler der kan tages i brug.

Familierne til flere af ofrene havde bedt sagens dommer, Reed O'Connor, om at ophæve Boeings immunitet mod strafferetlig retsforfølgelse, så flyproducenten kunne stilles for retten.

Til CNN udtaler en af familiernes advokat, Paul Cassell, at kendelsen »er en enorm sejr«:

»(Den) sætter scenen for en afgørende høring, hvor vi vil præsentere retsmidler, der vil gøre det muligt at tillade en strafferetlig forfølgelse for at holde Boeing fuldt ud ansvarlig,« siger han.

Boeing har ifølge CNN ikke kommenteret kendelsen.

I september kom det frem, at den amerikanske flyproducent havde indgået et forlig i sagen, hvor det ene flystyrt skete i Indonesien i 2018, mens det andet fandt sted i Etiopien i begyndelsen af 2019.

I september gik Boeing med til at betale 200 millioner dollar for at have misledt investorer om flyenes sikkerhed, efter at den første ulykke skete. Det svarer til 1,5 milliarder kroner.

En måned efter det første styrt udsendte Boeing en pressemeddelelse, som var blevet godkendt af den tidligere topchef Dennis Muilenburg.

I pressemeddelelsen blev det ifølge Ritzau antydet, at pilotfejl og dårlig vedligeholdelse var medvirkende til ulykkerne.

Boeing stod ved flyenes sikkerhed og undlod at afsløre, at man kendte til et problem med et centralt styresystem, der udgjorde en reel trussel.