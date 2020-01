I Singapore taler penge sit eget sprog.

Eller sådan ser man måske på situationen, efter en dommer fredag gav en ung mand, der ulovligt har filmet 11 kvinder, lov til at forlade landet for at fortsætte sine studier ved et britisk universitet.

Den 22-årige studerende og hans universitet må ikke nævnes, for dommeren har givet pressen ordre om ikke at skrive noget, der kan identificere ham.

Efter at have forkludret sagen i to dage har dommer Adam Nakhoda givet den sigtede lov til at forlade landet. Han siger, at manden vil komme for retten, når han vil.

»Jeg skal ikke bestemme, om han er skyldig eller ej,« sagde dommeren.

»Jeg erkender, at det er spekulativt at sige, at familien gerne vil støtte den sigtede som flygtning, hvis han skulle beslutte sig for at flygte.

Jeg har ikke noget bevis på nuværende tidspunkt for, at det vil ske.« Det skriver channelnewsaisia.com.

De offentlige anklagere, Foo Shi Hao og Tan Zhi Hao, argumenterer imod ansøgningen om at rejse til et engelsk universitet.

Han kommer fra en familie med masser af penge, som vil være i stand til at støtte ham i et komfortabelt liv, hvis han skulle løbe fra sit ansvar.

Der venter den unge mand 20 sigtelser, og han bliver sigtet for at filme mindst 11 kvinder. Han har taget smugbilleder af dem på toilettet igennem en periode på tre år.

Han lokkede kvinderne på besøg i sit eget hus, hvor han havde installeret de hemmelige kameraer på toilettet.

Dommeren gør godt nok opmærksom på, at forseelserne er alvorlige nok. Men det er første gang, at den unge mand selv har bedt om at få lov til at forlade Singapore.

Han har tidligere fået lov til at forlade landet, da han stod over for to beskyldninger om forbrydelser begået, da han var 18 eller 19 år gammel.

Det er også klart, at han dengang fik besked på, at der kunne vanke en fængselsstraf, hvis han gentog bedriften. Men netop det er, hvad han gjorde.

Alligevel tøver dommeren ikke med at give ham lov til at rejse ud. »I hvert fald for den næste skoletermin,« siger han.

Anklagerne agter at indgive en klage til højesteret, mod beslutningen om at tillade udrejsen.

Den klage er formentlig først behandlet, efter universitetet i England er begyndt undervisningen.

Hvis han findes skyldig, så venter der manden op til et års fængsel og/eller en bøde.