Et notat, der blev tillagt stor vægt i beslutning om ikke at tiltale Trump for en forbrydelse, skal frigives.

En føderal dommer har givet det amerikanske justitsministerium ordre om at frigive et fortroligt notat fra den særlige anklager Robert Muellers såkaldte Rusland-undersøgelse.

Der er tale om et notat, som tidligere justitsminister William Barr angav som begrundelse for ikke at tiltale daværende præsident Donald Trump for hindring af Muellers undersøgelse om russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Notatet fra 24. marts 2019 blev udarbejdet af justitsministeriets afdeling for juridisk rådgivning som led i gennemgangen af rapporten fra Robert Mueller.

Notatet handler om, i hvilket omfang der blev lagt forhindringer i vejen for Muellers efterforskning fra eksempelvis præsidentens side.

I sin beslutning om ikke at tiltale præsidenten for en kriminel handling lagde William Barr stor vægt på notatet. Alligevel offentliggjorde Barr det aldrig.

Det fik vagthunden Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew) til at sagsøge justitsministeriet med anklager om mangel på informationsfrihed.

I en afgørelse offentliggjort tirsdag erklærer dommer Amy Berman Jackson sig enig med Crew og giver justitsministeriet ordre om at frigive notatet.

Ved at tilbageholde notatet går "dets sande formål" tabt, siger dommeren.

På trods af William Barrs påstande om det modsatte er det Jacksons vurdering, at notatet indeholder "strategisk - i modsætning til juridisk - rådgivning".

Samtidig mener hun, at både justitsministeriets afdeling for juridisk rådgivning og justitsministeren på forhånd vidste, at der ikke ville blive noget forsøg på at tiltale Trump for en forbrydelse fra ministeriets side.

- Med andre ord så afslører gennemgangen af dokumentet, at justitsministeren ikke var engageret i at træffe nogen beslutning om at tiltale præsidenten for hindring af efterforskningen. Det var givet på forhånd, at han ikke ville blive retsforfulgt, siger Amy Berman Jackson.

Hun har nu givet justitsministeriet to uger til at reagere på anmodningen om frigivelsen af notatet.

/ritzau/dpa